Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:07
staspi71 написав:
При закрытии карты чемпион, к которой привязан депозит, куда упадут деньги(USD)?
Бесплатное ли будет в отделении закрытие карты с отрицательным балансом по вине комиссии?
Закроется ли текущий счет вместе с картой? Можно ли привязать депозит к ощадному счету или перевести депозит в альфу или оформить свифт в альфу?
Добрый день,staspi71. В настройках депозитного счета указан счет для возврата депозита и процентов (текущий 2620… или карточный 2625).
Этот счет закрывать нельзя до окончания срока депозита
. Карту можно закрыть с отрицательным балансом, если минус относится к комиссии РКО. Но опять же, если это счет для возврата депозита, значит закрыть нельзя. Для того, чтобы у Вас не была взята дополнительная комиссия, рекомендуем сделать следующим образом. Выплата тела и процентов на текущий счет, далее перевод средств в любом отделении, которое работает в формате 2в1, на карточный счет в ПАО «Альфа-Банк», далее снимаете деньги согласно тарифам. По новым тарифам снятие наличных денег в ТП «Комфорт», «Ультра», «Platinum Black» два раза в месяц через кассу Банка – бесплатно.
Ukrsotsbank
Представник банку
Повідомлень: 264
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:13
Ukrainian написав: Ukrsotsbank написав: Ukrainian написав:
Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счёт
Как по окончанию получить без комиссии?
Есть $$$ текущий в Альфе
Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка.
Бесплатный перевод можно сделать на валютную карту Альфа банка или только текущий валютный счёт ?
Благодарю
Ukrainian, перевод можно делать сразу на карточный счет. Зачисление проходит в течении 2-3 часов. В отделениях формата 2в1 такие перечисления проводится без каких-либо дополнительных комиссий.
Ukrsotsbank
Представник банку
Повідомлень: 264
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:44
Ukrsotsbank Спасибо за обстоятельный ответ. Привязка депозита к текущему счету делается в отделении?
staspi71
Повідомлень: 8
З нами з: 28.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:27
staspi71 написав: Ukrsotsbank
Спасибо за обстоятельный ответ.
Привязка депозита к текущему счету делается в отделении?
staspi71, депозит может быть привязан как текущему счёту, так и карточному. Можете написать Ваш ИНН в личном сообщении - проверим информацию.
Ukrsotsbank
Представник банку
Повідомлень: 264
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:51
Депозит привязан к карточке. В онлайне не вижу, как это можно исправить.
В отделении я смогу это сделать?
staspi71
Повідомлень: 8
З нами з: 28.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:59
staspi71 написав:
Депозит привязан к карточке. В онлайне не вижу, как это можно исправить.
В отделении я смогу это сделать?
привязку к счёту можно изменить или в отделении или позвонив на горячую линию (если хватит терпения)...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Повідомлень: 3498
З нами з: 06.08.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 549 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:40
staspi71 написав:
Депозит привязан к карточке. В онлайне не вижу, как это можно исправить.
В отделении я смогу это сделать?
Добрый день, staspi71. Для того, чтобы подвязать текущий счет, необходимо обратиться в Контакт- Центр Банка 0 800 3000 90. Также, сразу проверьте какой счет указан для зачисления процентов.
Ukrsotsbank
Представник банку
Повідомлень: 264
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:43
Ukrsotsbank написав: staspi71 написав:
Депозит привязан к карточке. В онлайне не вижу, как это можно исправить.
В отделении я смогу это сделать?
Добрый день, staspi71. Для того, чтобы подвязать текущий счет, необходимо обратиться в Контакт- Центр Банка 0 800 3000 90. Также, сразу проверьте какой счет указан для зачисления процентов.
Контакт-центр меняет только привязку для возврата тела депозита, по процентам тогда было надо обращаться в отделение
motosmile
Повідомлень: 461
З нами з: 14.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
56356
7246319