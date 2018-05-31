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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:42

  demichh написав:Мой депозит с выплатой % в конце стока, привязан к карточному: выплата % и к текущему: выплата тела. И все равно с карточного стали брать абонплату и загнали в -1$ ?

Добрый день, demichh.С карточного счета абонплата берется согласно условиям Вашего тарифного пакета и, к сожалению, наличие депозита на РКО не влияет.
Для того, чтобы проценты также поступали на текущий счет, необходимо обратиться в отделение и подписать дополнительное соглашение к депозитному договору. В ДС будут указаны новые реквизиты для возврата %%.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:52

Благодарность

Благодарю представителя Банка за содействование в обьективном рассмотрении моей жалобы описаной 17.05.
Деньги зашли мне на счёт!
Всем кто в своих комментах поливал меня грязью-успеха
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:50

  igor shevtsov написав:Благодарю представителя Банка за содействование в обьективном рассмотрении моей жалобы описаной 17.05.
Деньги зашли мне на счёт!
Всем кто в своих комментах поливал меня грязью-успеха

Добрый день, igor shevtsov. Спасибо, за Ваш отзыв. Очень приятно получать обратную связь от клиентов по результатам нашей работы.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:01

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Будет ли продолжена жизнь программы лояльности yocard ?
После 31.05.2018 там вовсе пусто стало
Karat
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:30

Из интернет-банка уже убрали даже упоминания о депозитах. Или их куда-то перенесли?
Вроде были на 3 месяца. А теперь вообще нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:51

  Karat написав:Будет ли продолжена жизнь программы лояльности yocard ?
После 31.05.2018 там вовсе пусто стало

Добрый день, Karat. Да, к сожалению, призов в программе лояльности на данный момент нет. Информация о каких-либо изменениях будет доведена всем участникам за 30 дней. Поэтому рекомендуем следить за обновлениями – призы могут еще появиться :o
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:58

  Искатель написав:Из интернет-банка уже убрали даже упоминания о депозитах. Или их куда-то перенесли?
Вроде были на 3 месяца. А теперь вообще нет.

Зато появилась дата выключения ИБ... :mrgreen:

При цьому з 01.10.2018 систему інтернет-банкінгу та мобільні додатки Укрсоцбанку буде відключено.
Cler
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