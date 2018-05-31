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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:42
demichh написав:
Мой депозит с выплатой % в конце стока, привязан к карточному: выплата % и к текущему: выплата тела. И все равно с карточного стали брать абонплату и загнали в -1$ ?
Добрый день, demichh.С карточного счета абонплата берется согласно условиям Вашего тарифного пакета и, к сожалению, наличие депозита на РКО не влияет.
Для того, чтобы проценты также поступали на текущий счет, необходимо обратиться в отделение и подписать дополнительное соглашение к депозитному договору. В ДС будут указаны новые реквизиты для возврата %%.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:52
Благодарю представителя Банка за содействование в обьективном рассмотрении моей жалобы описаной 17.05.
Деньги зашли мне на счёт!
Всем кто в своих комментах поливал меня грязью-успеха
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igor shevtsov
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:50
igor shevtsov написав:
Благодарю представителя Банка за содействование в обьективном рассмотрении моей жалобы описаной 17.05.
Деньги зашли мне на счёт!
Всем кто в своих комментах поливал меня грязью-успеха
Добрый день, igor shevtsov. Спасибо, за Ваш отзыв. Очень приятно получать обратную связь от клиентов по результатам нашей работы.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:01
Будет ли продолжена жизнь программы лояльности yocard ?
После 31.05.2018 там вовсе пусто стало
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Karat
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:30
Из интернет-банка уже убрали даже упоминания о депозитах. Или их куда-то перенесли?
Вроде были на 3 месяца. А теперь вообще нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:51
Karat написав:
Будет ли продолжена жизнь программы лояльности yocard ?
После 31.05.2018 там вовсе пусто стало
Добрый день, Karat. Да, к сожалению, призов в программе лояльности на данный момент нет. Информация о каких-либо изменениях будет доведена всем участникам за 30 дней. Поэтому рекомендуем следить за обновлениями – призы могут еще появиться
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:58
Искатель написав:
Из интернет-банка уже убрали даже упоминания о депозитах. Или их куда-то перенесли?
Вроде были на 3 месяца. А теперь вообще нет.
Зато появилась дата выключения ИБ...
При цьому з 01.10.2018 систему інтернет-банкінгу та мобільні додатки Укрсоцбанку буде відключено.
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Cler
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:11
Да уж
У межах консолідації активів групи ABHH в Україні, триває процес інтеграції Альфа-Банку Україна та Укрсоцбанку в одну велику фінустанову. Об’єднана команда пропонує клієнтам Укрсоцбанку скористатися спеціальною програмою комфортної міграції. Програма передбачає вигідні умови обслуговування та найкращі банківські продукти, у тому числі доступ до розвиненого інтернет-сервісу My Alfa-Bank та мобільного додатку Alfa-Mobile Ukraine.
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sola
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