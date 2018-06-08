|
|
Укрсоцбанк Альфа-Групп
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:07
Ukrsotsbank написав:
sola, добрый день! Не корректно списанная комиссия за 2017 год Вам была возвращена. Ваш запрос о не корректном списании комиссии за другие года обслуживания в ПАО «Укрсоцбанк» будет вынесен на индивидуальное рассмотрение, что может занять некоторое время. После рассмотрения Вашего вопроса с Вами свяжутся.
Добрый день!
За 2018 год по той же карте опять некорректно списали комиссию
Вернете?
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4023
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56860
|7299101
|
Суб 09 чер, 2018 12:22
cdj2