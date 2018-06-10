Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:sola, добрый день! Не корректно списанная комиссия за 2017 год Вам была возвращена. Ваш запрос о не корректном списании комиссии за другие года обслуживания в ПАО «Укрсоцбанк» будет вынесен на индивидуальное рассмотрение, что может занять некоторое время. После рассмотрения Вашего вопроса с Вами свяжутся.
Добрый день! За 2018 год по той же карте опять некорректно списали комиссию Вернете?
там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"
кто нибудь узнавал подробности, т.е. возможно ли взять этот пакет (Platinum Black)поюзать плюшки (типа бесплатное снятие за бугром) 6 месяцев, а потом с чистой совестью отказаться от оного. или там как всегда и всё в духе аллы нужно быть на стрёме и есть подводные камни?