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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:07

  Ukrsotsbank написав:sola, добрый день! Не корректно списанная комиссия за 2017 год Вам была возвращена. Ваш запрос о не корректном списании комиссии за другие года обслуживания в ПАО «Укрсоцбанк» будет вынесен на индивидуальное рассмотрение, что может занять некоторое время. После рассмотрения Вашего вопроса с Вами свяжутся.

Добрый день!
За 2018 год по той же карте опять некорректно списали комиссию :( Вернете?
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:35

господа и леди, на сайте появилась инфа про возможность миграции.

там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"

кто нибудь узнавал подробности, т.е. возможно ли взять этот пакет (Platinum Black)поюзать плюшки (типа бесплатное снятие за бугром) 6 месяцев, а потом с чистой совестью отказаться от оного.
или там как всегда и всё в духе аллы нужно быть на стрёме и есть подводные камни?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:20

  uaprofi написав:бесплатное снятие за бугром

о каком бесплатном снятии можно говорить при курсе конвертации выше среднего и 1% комиссии за конвертацию? эта "плюшка" может быть кому-то интересна только при необходимости снятия небольших сумм...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:40

  Cler написав:
  uaprofi написав:бесплатное снятие за бугром

о каком бесплатном снятии можно говорить при курсе конвертации выше среднего и 1% комиссии за конвертацию? эта "плюшка" может быть кому-то интересна только при необходимости снятия небольших сумм...


Может имелось ввиду снятие с долларовых карт в Америке?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 05:18

  Ukrainian написав:
  Cler написав:
  uaprofi написав:бесплатное снятие за бугром

о каком бесплатном снятии можно говорить при курсе конвертации выше среднего и 1% комиссии за конвертацию? эта "плюшка" может быть кому-то интересна только при необходимости снятия небольших сумм...


Может имелось ввиду снятие с долларовых карт в Америке?

... И с евровых в зоне Евро
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:29

  sola написав:
  Ukrsotsbank написав:sola, добрый день! Не корректно списанная комиссия за 2017 год Вам была возвращена. Ваш запрос о не корректном списании комиссии за другие года обслуживания в ПАО «Укрсоцбанк» будет вынесен на индивидуальное рассмотрение, что может занять некоторое время. После рассмотрения Вашего вопроса с Вами свяжутся.

Добрый день!
За 2018 год по той же карте опять некорректно списали комиссию :( Вернете?

Добрый день, sola. Напишите, пожалуйста, ваш ИНН и последние 4 цифры карты в личном сообщении.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:27

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Вопрос, Альфабанк запускает программу лояльности сейчас в тестовом режиме.
Будет ли миграция баллов с аналогичной программы лояльности Укрсоцбанка YoCard?
И какие перспективы развития YoCard, там уже больше месяца пусто. На счету почти 2 млн балов, такая вот расплата за лояльность к банку?
Karat
 
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Asdушный

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