Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:sola, добрый день! Не корректно списанная комиссия за 2017 год Вам была возвращена. Ваш запрос о не корректном списании комиссии за другие года обслуживания в ПАО «Укрсоцбанк» будет вынесен на индивидуальное рассмотрение, что может занять некоторое время. После рассмотрения Вашего вопроса с Вами свяжутся.
Добрый день! За 2018 год по той же карте опять некорректно списали комиссию Вернете?
там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"
кто нибудь узнавал подробности, т.е. возможно ли взять этот пакет (Platinum Black)поюзать плюшки (типа бесплатное снятие за бугром) 6 месяцев, а потом с чистой совестью отказаться от оного. или там как всегда и всё в духе аллы нужно быть на стрёме и есть подводные камни?
Ukrsotsbank написав:sola, добрый день! Не корректно списанная комиссия за 2017 год Вам была возвращена. Ваш запрос о не корректном списании комиссии за другие года обслуживания в ПАО «Укрсоцбанк» будет вынесен на индивидуальное рассмотрение, что может занять некоторое время. После рассмотрения Вашего вопроса с Вами свяжутся.
Добрый день! За 2018 год по той же карте опять некорректно списали комиссию Вернете?
Добрый день, sola. Напишите, пожалуйста, ваш ИНН и последние 4 цифры карты в личном сообщении.
Вопрос, Альфабанк запускает программу лояльности сейчас в тестовом режиме. Будет ли миграция баллов с аналогичной программы лояльности Укрсоцбанка YoCard? И какие перспективы развития YoCard, там уже больше месяца пусто. На счету почти 2 млн балов, такая вот расплата за лояльность к банку?
Karat написав:Вопрос, Альфабанк запускает программу лояльности сейчас в тестовом режиме. Будет ли миграция баллов с аналогичной программы лояльности Укрсоцбанка YoCard? И какие перспективы развития YoCard, там уже больше месяца пусто. На счету почти 2 млн балов, такая вот расплата за лояльность к банку?
Добрый день, Karat. Да, действительно, в ПАО «Альфе-Банк» планируется запуск собственной программы лояльности, но точной даты старта пока еще нет. Относительно программы лояльности от Укрсоцбанка - в ближайшее время планируется несколько интересных предложений для обмена бонусов, поэтому рекомендуем следить за обновлениями в Shopping Club. Мы ценим каждого клиента и постараемся проявить максимальную лояльность
Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов. Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.