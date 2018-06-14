Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Чет 14 чер, 2018 18:19

Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!