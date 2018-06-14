Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов. Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.
Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!
osafly написав:Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!
Добрый день, osafly. Очень жаль, что произошла данная ситуация. Приносим свои извинения от имени Банка. Для того, чтобы можно было исключить повторение таких ситуаций в дальнейшем — просьба уточнить отделение, в которое Вы обращались.
osafly написав:Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!
Добрый день, osafly. Очень жаль, что произошла данная ситуация. Приносим свои извинения от имени Банка. Для того, чтобы можно было исключить повторение таких ситуаций в дальнейшем — просьба уточнить отделение, в которое Вы обращались.
osafly написав:Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!
Добрый день, osafly. Очень жаль, что произошла данная ситуация. Приносим свои извинения от имени Банка. Для того, чтобы можно было исключить повторение таких ситуаций в дальнейшем — просьба уточнить отделение, в которое Вы обращались.
Який соррібонус можете запропонувати?
Квесторе_поверніться, деталі будуть обговорюваться з osafly
там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"
в каких документах у Вас прописаны условия этой акции, прошу ссылку на сайт аллы или укрсоца или адрес отделение в центре Киева где могут это (тарифы по акционым пакетам) распечатать в бумажном виде - т.е. собственно говоря ознакомить меня с тарифами банка.
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 15 чер, 2018 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Звонили с отделения предлогали перевести выплату депо по окончании на карту Альфы. Угрожали что останется пару отдлений на киев и далеко от метро. Какие отделения останутся решать проблемы депозитчиков укрсоца в киеве, до конца года ?
demichh написав:Звонили с отделения предлогали перевести выплату депо по окончании на карту Альфы. Угрожали что останется пару отдлений на киев и далеко от метро. Какие отделения останутся решать проблемы депозитчиков укрсоца в киеве, до конца года ?
Добрый день, demichh. Более детальную информацию сможем предоставить в понедельник.
там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"
в каких документах у Вас прописаны условия этой акции, прошу ссылку на сайт аллы или укрсоца или адрес отделение в центре Киева где могут это (тарифы по акционым пакетам) распечатать в бумажном виде - т.е. собственно говоря ознакомить меня с тарифами банка.
Добрый день, uaprofi. Информацию уточняем ожидайте, пожалуйста.