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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 946947948949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:17

  Ukrsotsbank написав:
  osafly написав:Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!

Добрый день, osafly. Очень жаль, что произошла данная ситуация. Приносим свои извинения от имени Банка. Для того, чтобы можно было исключить повторение таких ситуаций в дальнейшем — просьба уточнить отделение, в которое Вы обращались.


Представитель-спасибо конечно за то что Вы здесь есть...Но это уже пройденный как говорится этап.Мне только интересно,по какому кретерию у Вас подбираются сотрудники-такое впечатление,что это просто специальная селекция между де-билами и тормо-зами,которых не встречал ни в едином банке Украины.Судя по всему у Вас так же при-торможенные программисты-написавшее это чудо Интернет Банкинга,обрабатывающее переводы и открытия депозитов по 8-10 часов.Данная ситуация- не первый далеко случай.Раньше и на горячую линию звонили и жаловались,сотрудников после там "дрючили" всех с головного офиса-но все как с "гуся вода".Депозит получить-срок в срок-невозможно,это говорю из собственного опыта.Трижды подряд.К счастью распрощался с вашим недобанком и возвращаться намерений нет никаких.Альфа-думаю ничем не отличается,раз допускает такой дурдом.
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:54

  vkladchiik написав:Lost

Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов. Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.

Вот и все! :evil:
https://finclub.net/news/ukrsotsbank-ot ... eniya.html

Ну, вот и все. А банк был даже очень хорошим лет так 5 назад. :( Жаль, но этого следовало ожидать после того, как банк стал российским.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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