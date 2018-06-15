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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 946947948949 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:17 Ukrsotsbank написав: osafly написав: Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом! Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!

Добрый день, osafly. Очень жаль, что произошла данная ситуация. Приносим свои извинения от имени Банка. Для того, чтобы можно было исключить повторение таких ситуаций в дальнейшем — просьба уточнить отделение, в которое Вы обращались. Добрый день, osafly. Очень жаль, что произошла данная ситуация. Приносим свои извинения от имени Банка. Для того, чтобы можно было исключить повторение таких ситуаций в дальнейшем — просьба уточнить отделение, в которое Вы обращались.



Представитель-спасибо конечно за то что Вы здесь есть...Но это уже пройденный как говорится этап.Мне только интересно,по какому кретерию у Вас подбираются сотрудники-такое впечатление,что это просто специальная селекция между де-билами и тормо-зами,которых не встречал ни в едином банке Украины.Судя по всему у Вас так же при-торможенные программисты-написавшее это чудо Интернет Банкинга,обрабатывающее переводы и открытия депозитов по 8-10 часов.Данная ситуация- не первый далеко случай.Раньше и на горячую линию звонили и жаловались,сотрудников после там "дрючили" всех с головного офиса-но все как с "гуся вода".Депозит получить-срок в срок-невозможно,это говорю из собственного опыта.Трижды подряд.К счастью распрощался с вашим недобанком и возвращаться намерений нет никаких.Альфа-думаю ничем не отличается,раз допускает такой дурдом. Представитель-спасибо конечно за то что Вы здесь есть...Но это уже пройденный как говорится этап.Мне только интересно,по какому кретерию у Вас подбираются сотрудники-такое впечатление,что это просто специальная селекция между де-билами и тормо-зами,которых не встречал ни в едином банке Украины.Судя по всему у Вас так же при-торможенные программисты-написавшее это чудо Интернет Банкинга,обрабатывающее переводы и открытия депозитов по 8-10 часов.Данная ситуация- не первый далеко случай.Раньше и на горячую линию звонили и жаловались,сотрудников после там "дрючили" всех с головного офиса-но все как с "гуся вода".Депозит получить-срок в срок-невозможно,это говорю из собственного опыта.Трижды подряд.К счастью распрощался с вашим недобанком и возвращаться намерений нет никаких.Альфа-думаю ничем не отличается,раз допускает такой дурдом. osafly Повідомлень: 34 З нами з: 29.05.14 Подякував: 8 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:54 vkladchiik написав: Lost



Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов. Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.



Вот и все!

https://finclub.net/news/ukrsotsbank-ot ... eniya.html Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов. Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.Вот и все!

Ну, вот и все. А банк был даже очень хорошим лет так 5 назад. Жаль, но этого следовало ожидать после того, как банк стал российским. Ну, вот и все. А банк был даже очень хорошим лет так 5 назад.Жаль, но этого следовало ожидать после того, как банк стал российским. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 878 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1475 раз. Подякували: 243 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 946947948949 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 57043 7324467

cdj2 П'ят 15 чер, 2018 16:08