Укрсоцбанк Альфа-Групп

osafly написав:Это не банк-это пи..ц!Подозреваю что и Альфа банк такое же г..но.Уже неделю не могу депозит получить.Инкассация,у них как на диком западе,почтовый фургон приходит пару раз в неделю.Заказали сумму-первый раз тупо не привезли.На второй-привезли.Ура!Приходишь снимать-ой-банк поменял условия в одностороннем порядке-за выдачу денег с текущего счета(куда выпадал депозит)-% за снятие(ну не уро-ды?!!)...с апреля типа ввели.Нужна карта.Ладно.Сделали карту.Пол дня она появляется в тормознутом интернет банкинге-естественно денег перекинуть с текущего счета на $ карту-зась...и так пол-дня.Наконец активируется карта и....платеж с...ка уходит еще на день на подпись!! То что в других банках занимает 30 секунд по времени-здесь растягивается на дни..Все закрываю,забираю-ухожу и пошли Вы хоть с Укрсоц,хоть со своей кацапской Альфой НАХ!!! Слов просто подобрать нормальных не возможно.Я такого обслуживания-ни где не видал.Самое конченое заведение,с абсолютно отмороженным,пофигистским персоналом,тормознутым интернет банкингом и просто отвратительным обслуживанием.Никому не рекомендую категорически связываться с этим дерь-мом!
Добрый день, osafly. Очень жаль, что произошла данная ситуация. Приносим свои извинения от имени Банка. Для того, чтобы можно было исключить повторение таких ситуаций в дальнейшем — просьба уточнить отделение, в которое Вы обращались.
Представитель-спасибо конечно за то что Вы здесь есть...Но это уже пройденный как говорится этап.Мне только интересно,по какому кретерию у Вас подбираются сотрудники-такое впечатление,что это просто специальная селекция между де-билами и тормо-зами,которых не встречал ни в едином банке Украины.Судя по всему у Вас так же при-торможенные программисты-написавшее это чудо Интернет Банкинга,обрабатывающее переводы и открытия депозитов по 8-10 часов.Данная ситуация- не первый далеко случай.Раньше и на горячую линию звонили и жаловались,сотрудников после там "дрючили" всех с головного офиса-но все как с "гуся вода".Депозит получить-срок в срок-невозможно,это говорю из собственного опыта.Трижды подряд.К счастью распрощался с вашим недобанком и возвращаться намерений нет никаких.Альфа-думаю ничем не отличается,раз допускает такой дурдом.
Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов. Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.
Ну, вот и все. А банк был даже очень хорошим лет так 5 назад. Жаль, но этого следовало ожидать после того, как банк стал российским.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Укрсоцбанк отказался от привлечения срочных депозитов физических лиц. На сайте банка удалено описание всех депозитных продуктов. Полный отказ от депозитов вызван интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.
Уважаемый представитель, скажите существует ли какой-то регламент по миграции средств в Альфа-Банк? 16.06.2018 окончился депозит в УкрСоце. И с тех пор ( по состоянию на 12.10) висит на счету - Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку. Когда, наконец, они будут отправлены в Альфу?
Gost2013 написав:Уважаемый представитель, скажите существует ли какой-то регламент по миграции средств в Альфа-Банк? 16.06.2018 окончился депозит в УкрСоце. И с тех пор ( по состоянию на 12.10) висит на счету - Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку. Когда, наконец, они будут отправлены в Альфу?
Добрый день, Gost2013. Напишите, пожалуйста, Ваш ИНН в личном сообщении, проверим информацию.