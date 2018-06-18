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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 947948949950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:10

  Ukrsotsbank написав:
  demichh написав:Звонили с отделения предлогали перевести выплату депо по окончании на карту Альфы. Угрожали что останется пару отдлений на киев и далеко от метро.
Какие отделения останутся решать проблемы депозитчиков укрсоца в киеве, до конца года ?

Добрый день, demichh. Уточнили информацию. На данный момент все отделения ПАО "Укрсоцбанк" в Киеве, кроме "Эпицентров", работают в формате 2в1, и в них новые продукты ПАО "Укрсоцбанк" уже не открываются. Обновление информации об отделениях, которые перейдут из формата 2в1 полностью на ПАО "Альфа-Банк", будет не ранее октября месяца, поэтому рекомендуем следить за изменениями.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:36

  Ukrsotsbank написав:
  uaprofi написав:Ukrsotsbank

вчера был в одном из отделений и спрашивал по поводу "акции"

  uaprofi написав:господа и леди, на сайте появилась инфа про возможность миграции.

там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"



в каких документах у Вас прописаны условия этой акции, прошу ссылку на сайт аллы или укрсоца или адрес отделение в центре Киева где могут это (тарифы по акционым пакетам) распечатать в бумажном виде - т.е. собственно говоря ознакомить меня с тарифами банка.

Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 277
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 947948949950
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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
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Вів 19 чер, 2018 11:01
Alfa_Bank

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