Укрсоцбанк Альфа-Групп

demichh написав:Звонили с отделения предлогали перевести выплату депо по окончании на карту Альфы. Угрожали что останется пару отдлений на киев и далеко от метро. Какие отделения останутся решать проблемы депозитчиков укрсоца в киеве, до конца года ?
Добрый день, demichh. Уточнили информацию. На данный момент все отделения ПАО "Укрсоцбанк" в Киеве, кроме "Эпицентров", работают в формате 2в1, и в них новые продукты ПАО "Укрсоцбанк" уже не открываются. Обновление информации об отделениях, которые перейдут из формата 2в1 полностью на ПАО "Альфа-Банк", будет не ранее октября месяца, поэтому рекомендуем следить за изменениями.
там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"
в каких документах у Вас прописаны условия этой акции, прошу ссылку на сайт аллы или укрсоца или адрес отделение в центре Киева где могут это (тарифы по акционым пакетам) распечатать в бумажном виде - т.е. собственно говоря ознакомить меня с тарифами банка.
Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
demichh написав:Звонили с отделения предлогали перевести выплату депо по окончании на карту Альфы. Угрожали что останется пару отдлений на киев и далеко от метро. Какие отделения останутся решать проблемы депозитчиков укрсоца в киеве, до конца года ?
Добрый день, demichh. Уточнили информацию. На данный момент все отделения ПАО "Укрсоцбанк" в Киеве, кроме "Эпицентров", работают в формате 2в1, и в них новые продукты ПАО "Укрсоцбанк" уже не открываются. Обновление информации об отделениях, которые перейдут из формата 2в1 полностью на ПАО "Альфа-Банк", будет не ранее октября месяца, поэтому рекомендуем следить за изменениями.
Какие действия необходимо предпринять вкладчику, депозит которого заканчивается в марте 2019года?
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