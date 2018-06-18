Укрсоцбанк Альфа-Групп

demichh написав:Звонили с отделения предлогали перевести выплату депо по окончании на карту Альфы. Угрожали что останется пару отдлений на киев и далеко от метро. Какие отделения останутся решать проблемы депозитчиков укрсоца в киеве, до конца года ?
Добрый день, demichh. Уточнили информацию. На данный момент все отделения ПАО "Укрсоцбанк" в Киеве, кроме "Эпицентров", работают в формате 2в1, и в них новые продукты ПАО "Укрсоцбанк" уже не открываются. Обновление информации об отделениях, которые перейдут из формата 2в1 полностью на ПАО "Альфа-Банк", будет не ранее октября месяца, поэтому рекомендуем следить за изменениями.
там есть один интересный пункт "шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black"
в каких документах у Вас прописаны условия этой акции, прошу ссылку на сайт аллы или укрсоца или адрес отделение в центре Киева где могут это (тарифы по акционым пакетам) распечатать в бумажном виде - т.е. собственно говоря ознакомить меня с тарифами банка.
Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
demichh написав:Звонили с отделения предлогали перевести выплату депо по окончании на карту Альфы. Угрожали что останется пару отдлений на киев и далеко от метро. Какие отделения останутся решать проблемы депозитчиков укрсоца в киеве, до конца года ?
Добрый день, demichh. Уточнили информацию. На данный момент все отделения ПАО "Укрсоцбанк" в Киеве, кроме "Эпицентров", работают в формате 2в1, и в них новые продукты ПАО "Укрсоцбанк" уже не открываются. Обновление информации об отделениях, которые перейдут из формата 2в1 полностью на ПАО "Альфа-Банк", будет не ранее октября месяца, поэтому рекомендуем следить за изменениями.
Какие действия необходимо предпринять вкладчику, депозит которого заканчивается в марте 2019года?
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Ukrsotsbank написав:Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
что подразумевается под словом миграция, допустим у меня есть карта в Укрсоце в Евро с остатком в 1 Евро, могу я эту карту "мигрировать" в Альфу в пакет Platinum Black?
Ukrsotsbank написав:Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
что подразумевается под словом миграция, допустим у меня есть карта в Укрсоце в Евро с остатком в 1 Евро, могу я эту карту "мигрировать" в Альфу в пакет Platinum Black?
uaprofi, Вы открываете карты в ПАО "Альфа-Банк", и менеджер сразу переводит остатки с ПАО "Укрсоцбанк". Зачисление денег на карту Альфы приблизительно в течении двух часов.
vollena71 написав:Какие действия необходимо предпринять вкладчику, депозит которого заканчивается в марте 2019года?
Добрый день, vollena71. Вам необходимо обращаться в любое отделение Банка, которое работает в формате 2в1.
До какой даты крайний срок?
vollena71, точных сроков окончательной миграции - нет. В октябре ожидается обновление информации, но всё-таки лучше обращаться в отделение для решения данного вопроса как можно раньше, так как постоянно что-то меняется.
Ukrsotsbank написав:Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
что подразумевается под словом миграция, допустим у меня есть карта в Укрсоце в Евро с остатком в 1 Евро, могу я эту карту "мигрировать" в Альфу в пакет Platinum Black?
uaprofi, Вы открываете карты в ПАО "Альфа-Банк", и менеджер сразу переводит остатки с ПАО "Укрсоцбанк". Зачисление денег на карту Альфы приблизительно в течении двух часов.
Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты? Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки? ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.