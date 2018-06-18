Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Вів 19 чер, 2018 15:46

Ukrsotsbank написав: uaprofi написав: Ukrsotsbank написав: Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug , кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк». Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте:, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортнойклиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».



что подразумевается под словом миграция, допустим у меня есть карта в Укрсоце в Евро с остатком в 1 Евро, могу я эту карту "мигрировать" в Альфу в пакет Platinum Black? что подразумевается под словом, допустим у меня есть карта в Укрсоце в Евро с остатком в 1 Евро, могу я эту карту "мигрировать" в Альфу в пакет Platinum Black?

uaprofi, Вы открываете карты в ПАО "Альфа-Банк", и менеджер сразу переводит остатки с ПАО "Укрсоцбанк". Зачисление денег на карту Альфы приблизительно в течении двух часов. uaprofi, Вы открываете карты в ПАО "Альфа-Банк", и менеджер сразу переводит остатки с ПАО "Укрсоцбанк". Зачисление денег на карту Альфы приблизительно в течении двух часов.

Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты?Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки?ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.