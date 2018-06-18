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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:13

  Flamingo написав:Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты?
Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки?
ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.

Добрый день, Flamingo. Информацию уточняем, ожидайте, пожалуйста.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:48

  Ukrsotsbank написав:
  vollena71 написав:Какие действия необходимо предпринять вкладчику, депозит которого заканчивается в марте 2019года?

Добрый день, vollena71. Вам необходимо обращаться в любое отделение Банка, которое работает в формате 2в1.

у меня тоже заканчиваеися депозит в марте 2019 года, но из вашего ответа непонятно с какой целью надо обращаться и в какие сроки. предоставте пожалуста более развёрнутый ответ.
Cler
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  #<1 ... 948949950951
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