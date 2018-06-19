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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:13

  Flamingo написав:Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты?
Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки?
ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.

Добрый день, Flamingo. Информацию уточняем, ожидайте, пожалуйста.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:48

  Ukrsotsbank написав:
  vollena71 написав:Какие действия необходимо предпринять вкладчику, депозит которого заканчивается в марте 2019года?

Добрый день, vollena71. Вам необходимо обращаться в любое отделение Банка, которое работает в формате 2в1.

у меня тоже заканчиваеися депозит в марте 2019 года, но из вашего ответа непонятно с какой целью надо обращаться и в какие сроки. предоставте пожалуста более развёрнутый ответ.
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:28

2в1

В отделении 2в1 можно сделать поролнение дебетной карты Альфы или тек. счета через кассу? Есть ли при этом комисия?
"• за прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб і переказ коштів на погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк»;
на поповнення поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк»."
до 10 000 грн. - 50 грн.
>10 000.01 грн. - не тарифікується * Без ПДВ


Актуально?
https://www.ukrsotsbank.com/download_ce ... /f.fileua/
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 08:50

  Cler написав:
  Ukrsotsbank написав:
  vollena71 написав:Какие действия необходимо предпринять вкладчику, депозит которого заканчивается в марте 2019года?

Добрый день, vollena71. Вам необходимо обращаться в любое отделение Банка, которое работает в формате 2в1.

у меня тоже заканчиваеися депозит в марте 2019 года, но из вашего ответа непонятно с какой целью надо обращаться и в какие сроки. предоставте пожалуста более развёрнутый ответ.

Добрый день, Cler. Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк". Развернутый ответ по срокам тот, же:
точных сроков окончательной миграции - нет. В октябре ожидается обновление информации, но всё-таки лучше обращаться в отделение для решения данного вопроса как можно раньше, так как постоянно что-то меняется.
Другие сроки на данный момент сообщить не можем.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:07

  Ukrsotsbank написав:Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк".

Если депозит ещё не завершен, нужно
а)досрочно расторгать
б)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозита
в)ваш вариант
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:46

  BBC написав:В отделении 2в1 можно сделать поролнение дебетной карты Альфы или тек. счета через кассу? Есть ли при этом комисия?
"• за прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб і переказ коштів на погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк»;
на поповнення поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк»."
до 10 000 грн. - 50 грн.
>10 000.01 грн. - не тарифікується * Без ПДВ


Актуально?
https://www.ukrsotsbank.com/download_ce ... /f.fileua/

Добрый день, BBC. Отделения, которые работают в формате 2в1, отличаются от отделений ПАО "Альфа-Банк" тем, что есть кассовое окно для клиентов ПАО "Укрсоцбанк" с соответствующим программным обеспечением. Поэтому, если клиент ПАО "Альфа-Банк" обращается в отделение, которое работает в формате 2в1 - все операции Вам будут проводить на программном обеспечении ПАО "Альфа-Банк", а не через ПАО "Укрсоцбанк".
Ссылка, о которой Вы спрашиваете, конечно, актуальна. Сумма 15 грн за пополнение относится не к кассе, а к банкоматам, о чем и указано в тарифах.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:00

  Ukrsotsbank написав:
  BBC написав:В отделении 2в1 можно сделать поролнение дебетной карты Альфы или тек. счета через кассу? Есть ли при этом комисия?
"• за прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб і переказ коштів на погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк»;
на поповнення поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк»."
до 10 000 грн. - 50 грн.
>10 000.01 грн. - не тарифікується * Без ПДВ


Актуально?
https://www.ukrsotsbank.com/download_ce ... /f.fileua/

Добрый день, BBC. Отделения, которые работают в формате 2в1, отличаются от отделений ПАО "Альфа-Банк" тем, что есть кассовое окно для клиентов ПАО "Укрсоцбанк" с соответствующим программным обеспечением. Поэтому, если клиент ПАО "Альфа-Банк" обращается в отделение, которое работает в формате 2в1 - все операции Вам будут проводить на программном обеспечении ПАО "Альфа-Банк", а не через ПАО "Укрсоцбанк".
Ссылка, о которой Вы спрашиваете, конечно, актуальна. Сумма 15 грн за пополнение относится не к кассе, а к банкоматам, о чем и указано в тарифах.

Спасибо. но я справшивал о кассе, а там до 10 кгрн комиссия 50 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:44

Комиссия

Когда мне вернут незаконно списанную комиссию?
aptemist
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