Укрсоцбанк Альфа-Групп

Flamingo написав:

Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты?Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки?ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.