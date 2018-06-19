Укрсоцбанк Альфа-Групп

Flamingo написав:Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты? Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки? ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.
Добрый день, Flamingo. Информацию уточняем, ожидайте, пожалуйста.
В отделении 2в1 можно сделать поролнение дебетной карты Альфы или тек. счета через кассу? Есть ли при этом комисия?
"• за прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб і переказ коштів на погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк»; • на поповнення поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк»." до 10 000 грн. - 50 грн. >10 000.01 грн. - не тарифікується * Без ПДВ
vollena71 написав:Какие действия необходимо предпринять вкладчику, депозит которого заканчивается в марте 2019года?
Добрый день, vollena71. Вам необходимо обращаться в любое отделение Банка, которое работает в формате 2в1.
у меня тоже заканчиваеися депозит в марте 2019 года, но из вашего ответа непонятно с какой целью надо обращаться и в какие сроки. предоставте пожалуста более развёрнутый ответ.
Добрый день, Cler. Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк". Развернутый ответ по срокам тот, же: точных сроков окончательной миграции - нет. В октябре ожидается обновление информации, но всё-таки лучше обращаться в отделение для решения данного вопроса как можно раньше, так как постоянно что-то меняется. Другие сроки на данный момент сообщить не можем.
Ukrsotsbank написав:Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк".
Если депозит ещё не завершен, нужно а)досрочно расторгать б)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозита в)ваш вариант
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BBC написав:В отделении 2в1 можно сделать поролнение дебетной карты Альфы или тек. счета через кассу? Есть ли при этом комисия?
"• за прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб і переказ коштів на погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк»; • на поповнення поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк»." до 10 000 грн. - 50 грн. >10 000.01 грн. - не тарифікується * Без ПДВ
Добрый день, BBC. Отделения, которые работают в формате 2в1, отличаются от отделений ПАО "Альфа-Банк" тем, что есть кассовое окно для клиентов ПАО "Укрсоцбанк" с соответствующим программным обеспечением. Поэтому, если клиент ПАО "Альфа-Банк" обращается в отделение, которое работает в формате 2в1 - все операции Вам будут проводить на программном обеспечении ПАО "Альфа-Банк", а не через ПАО "Укрсоцбанк". Ссылка, о которой Вы спрашиваете, конечно, актуальна. Сумма 15 грн за пополнение относится не к кассе, а к банкоматам, о чем и указано в тарифах.
BBC написав:В отделении 2в1 можно сделать поролнение дебетной карты Альфы или тек. счета через кассу? Есть ли при этом комисия?
"• за прийом готівкових коштів у національній валюті від фізичних осіб і переказ коштів на погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Альфа-Банк»; • на поповнення поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк»." до 10 000 грн. - 50 грн. >10 000.01 грн. - не тарифікується * Без ПДВ
Добрый день, BBC. Отделения, которые работают в формате 2в1, отличаются от отделений ПАО "Альфа-Банк" тем, что есть кассовое окно для клиентов ПАО "Укрсоцбанк" с соответствующим программным обеспечением. Поэтому, если клиент ПАО "Альфа-Банк" обращается в отделение, которое работает в формате 2в1 - все операции Вам будут проводить на программном обеспечении ПАО "Альфа-Банк", а не через ПАО "Укрсоцбанк". Ссылка, о которой Вы спрашиваете, конечно, актуальна. Сумма 15 грн за пополнение относится не к кассе, а к банкоматам, о чем и указано в тарифах.
Спасибо. но я справшивал о кассе, а там до 10 кгрн комиссия 50 грн.
BBC написав:Спасибо. но я справшивал о кассе, а там до 10 кгрн комиссия 50 грн.
BBC, теперь понятно, что Вы хотели уточнить. Пункт 1.1. - не тарифікується. Это означает, что нет дополнительной комиссии ПАО "Укрсоцбанк", но применяются тарифы ПАО "Альфа-Банка", которые действуют для пополнения (сноска 2).