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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 949950951952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:49

  vollena71 написав:
  Ukrsotsbank написав:Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк".

Если депозит ещё не завершен, нужно
а)досрочно расторгать
б)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозита
в)ваш вариант

vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.
Предложения, которые сейчас есть:
1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;
2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».
Ukrsotsbank
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Повідомлень: 286
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  #<1 ... 949950951952
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