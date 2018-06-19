Укрсоцбанк Альфа-Групп

vollena71 написав:
Если депозит ещё не завершен, нужно
а)досрочно расторгать
б)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозита
в)ваш вариант
vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.
Предложения, которые сейчас есть:
1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;
2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».