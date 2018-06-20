Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк".
Если депозит ещё не завершен, нужно а)досрочно расторгать б)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозита в)ваш вариант
vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее. Предложения, которые сейчас есть: 1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»; 2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».
Flamingo написав:Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты? Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки? ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.
Добрый день, Flamingo. Уточнили информацию: 1. Ограничения по сумме нет, сумма может быть любая – 1 евро, 0,10 евро и т.д. 2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят.
Ukrsotsbank написав:vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее. Предложения, которые сейчас есть: 1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»; 2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».
Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"! В настоящий момент: 1) я являюсь давним клиентом "Альфа-банка", имею пакет "Платинум Ультра", несколько кредитных карт и т.п.; 2) имею в "Укрсоцбанке" депозит в долларах США сроком действия до июня(!) 2019 года.
Подскажите,пожалуйста, где на сайте "Укрсоцбанка" или "Альфабанка" размещена информация о действиях, которые необходимо выполнить клиенту-"депозитчику" "Укрсоцбанка"? Расторгать депозит я не собираюсь, естественно, рассчитываю, что по его окончании он вместе с процентами упадет на долларовую карту "Ультра".
Правильно ли я понял, что для того, чтобы в июне 2019 года зачисление депозита и процентов на долларовую карту "Альфа-банка" произошло успешно, я должен уже сейчас пойти в местное отделение 2в1 и подписать дополнительное соглашение установленной формы? Кстати, где можно ознакомиться заранее с текстом подобного соглашения?
Еще раз делаю акцент на том, что расторгать досрочно депозит не имею желания.
Благодарю заранее за развернутый и аргументированный ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Ukrsotsbank написав:2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят.
Спасибо за ответ. Но прошу уточнить что имеется под понятием "стандартные" тарифы. Повторюсь - имею депо в сумме Евро более 6 кЕвро в УСБ. Хочу его забрать. Карт в УСБ уже не имею (закрыл Чемпион после неподобства с его платностью), карт Альфы в Евро тоже не имею. Согласно Ваших слов "миграция" на меня не распространяется. Внимание вопрос - КАК МНЕ ЗАБРАТЬ мои Евро в УСБ в этом случае?