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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 949950951952 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 156 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 607 Додано: Сер 20 чер, 2018 11:49 vollena71 написав: Ukrsotsbank написав: Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк". Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк".

Если депозит ещё не завершен, нужно

а)досрочно расторгать

б)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозита

в)ваш вариант Если депозит ещё не завершен, нужноа)досрочно расторгатьб)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозитав)ваш вариант

vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.

Предложения, которые сейчас есть:

1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;

2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк». vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.Предложения, которые сейчас есть:1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк». Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 290 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 27 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 13:04 Я оставил жалобу в контакт центр. Обещали разобраться. aptemist

Повідомлень: 3 З нами з: 19.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 13:11 Ukrsotsbank написав: Flamingo написав: Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты?

Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки?

ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка. Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты?Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки?ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.

Добрый день, Flamingo. Уточнили информацию:

1. Ограничения по сумме нет, сумма может быть любая – 1 евро, 0,10 евро и т.д.

2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят. Добрый день, Flamingo. Уточнили информацию:1. Ограничения по сумме нет, сумма может быть любая – 1 евро, 0,10 евро и т.д.2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 290 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 14:42 aptemist написав: Я оставил жалобу в контакт центр. Обещали разобраться. Я оставил жалобу в контакт центр. Обещали разобраться.

aptemist, уточните, пожалуйста, Ваш мобильный номер телефона или ИНН в личном сообщении. aptemist, уточните, пожалуйста, Ваш мобильный номер телефона или ИНН в личном сообщении. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 290 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 17:35 Ukrsotsbank написав: vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.

Предложения, которые сейчас есть:

1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;

2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк». vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.Предложения, которые сейчас есть:1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».



Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!

В настоящий момент:

1) я являюсь давним клиентом "Альфа-банка", имею пакет "Платинум Ультра", несколько кредитных карт и т.п.;

2) имею в "Укрсоцбанке" депозит в долларах США сроком действия до июня(!) 2019 года.



Подскажите,пожалуйста, где на сайте "Укрсоцбанка" или "Альфабанка" размещена информация о действиях, которые необходимо выполнить клиенту-"депозитчику" "Укрсоцбанка"? Расторгать депозит я не собираюсь, естественно, рассчитываю, что по его окончании он вместе с процентами упадет на долларовую карту "Ультра".



Правильно ли я понял, что для того, чтобы в июне 2019 года зачисление депозита и процентов на долларовую карту "Альфа-банка" произошло успешно, я должен уже сейчас пойти в местное отделение 2в1 и подписать дополнительное соглашение установленной формы? Кстати, где можно ознакомиться заранее с текстом подобного соглашения?



Еще раз делаю акцент на том, что расторгать досрочно депозит не имею желания.



Благодарю заранее за развернутый и аргументированный ответ! Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!В настоящий момент:1) я являюсь давним клиентом "Альфа-банка", имею пакет "Платинум Ультра", несколько кредитных карт и т.п.;2) имею в "Укрсоцбанке" депозит в долларах США сроком действия до июня(!) 2019 года.Подскажите,пожалуйста, где на сайте "Укрсоцбанка" или "Альфабанка" размещена информация о действиях, которые необходимо выполнить клиенту-"депозитчику" "Укрсоцбанка"? Расторгать депозит я не собираюсь, естественно, рассчитываю, что по его окончании он вместе с процентами упадет на долларовую карту "Ультра".Правильно ли я понял, что для того, чтобы в июне 2019 года зачисление депозита и процентов на долларовую карту "Альфа-банка" произошло успешно, я должен уже сейчас пойти в местное отделение 2в1 и подписать дополнительное соглашение установленной формы? Кстати, где можно ознакомиться заранее с текстом подобного соглашения?Еще раз делаю акцент на том, что расторгать досрочно депозит не имею желания.Благодарю заранее за развернутый и аргументированный ответ! Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1446 З нами з: 22.02.16 Подякував: 137 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 19:58 Ukrsotsbank написав: 2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят. 2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят.

Спасибо за ответ. Но прошу уточнить что имеется под понятием "стандартные" тарифы. Повторюсь - имею депо в сумме Евро более 6 кЕвро в УСБ. Хочу его забрать. Карт в УСБ уже не имею (закрыл Чемпион после неподобства с его платностью), карт Альфы в Евро тоже не имею. Согласно Ваших слов "миграция" на меня не распространяется. Внимание вопрос - КАК МНЕ ЗАБРАТЬ мои Евро в УСБ в этом случае? Спасибо за ответ. Но прошу уточнить что имеется под понятием "стандартные" тарифы. Повторюсь - имею депо в сумме Евро более 6 кЕвро в УСБ. Хочу его забрать. Карт в УСБ уже не имею (закрыл Чемпион после неподобства с его платностью), карт Альфы в Евро тоже не имею. Согласно Ваших слов "миграция" на меня не распространяется. Внимание вопрос - КАК МНЕ ЗАБРАТЬ мои Евро в УСБ в этом случае? Flamingo

Повідомлень: 557 З нами з: 20.03.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 10:09 Искатель написав: Ukrsotsbank написав: vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.

Предложения, которые сейчас есть:

1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;

2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк». vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.Предложения, которые сейчас есть:1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».



Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!

В настоящий момент:

1) я являюсь давним клиентом "Альфа-банка", имею пакет "Платинум Ультра", несколько кредитных карт и т.п.;

2) имею в "Укрсоцбанке" депозит в долларах США сроком действия до июня(!) 2019 года.



Подскажите,пожалуйста, где на сайте "Укрсоцбанка" или "Альфабанка" размещена информация о действиях, которые необходимо выполнить клиенту-"депозитчику" "Укрсоцбанка"? Расторгать депозит я не собираюсь, естественно, рассчитываю, что по его окончании он вместе с процентами упадет на долларовую карту "Ультра".



Правильно ли я понял, что для того, чтобы в июне 2019 года зачисление депозита и процентов на долларовую карту "Альфа-банка" произошло успешно, я должен уже сейчас пойти в местное отделение 2в1 и подписать дополнительное соглашение установленной формы? Кстати, где можно ознакомиться заранее с текстом подобного соглашения?



Еще раз делаю акцент на том, что расторгать досрочно депозит не имею желания.



Благодарю заранее за развернутый и аргументированный ответ! Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!В настоящий момент:1) я являюсь давним клиентом "Альфа-банка", имею пакет "Платинум Ультра", несколько кредитных карт и т.п.;2) имею в "Укрсоцбанке" депозит в долларах США сроком действия до июня(!) 2019 года.Подскажите,пожалуйста, где на сайте "Укрсоцбанка" или "Альфабанка" размещена информация о действиях, которые необходимо выполнить клиенту-"депозитчику" "Укрсоцбанка"? Расторгать депозит я не собираюсь, естественно, рассчитываю, что по его окончании он вместе с процентами упадет на долларовую карту "Ультра".Правильно ли я понял, что для того, чтобы в июне 2019 года зачисление депозита и процентов на долларовую карту "Альфа-банка" произошло успешно, я должен уже сейчас пойти в местное отделение 2в1 и подписать дополнительное соглашение установленной формы? Кстати, где можно ознакомиться заранее с текстом подобного соглашения?Еще раз делаю акцент на том, что расторгать досрочно депозит не имею желания.Благодарю заранее за развернутый и аргументированный ответ!

Добрый день, Искатель. В связи с миграцией менеджеры проводят обзвон всех клиентов для посещения отделения Укрсоцбанка. Информация на сайте указана общего характера: https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/158/ .

В Вашем случае, так как Вы не планируете расторгать досрочно депозит, необходимо подойти в отделение и подписать дополнительное соглашение. Заранее с текстом можно ознакомиться у менеджера Банка. Добрый день, Искатель. В связи с миграцией менеджеры проводят обзвон всех клиентов для посещения отделения Укрсоцбанка. Информация на сайте указана общего характера:В Вашем случае, так как Вы не планируете расторгать досрочно депозит, необходимо подойти в отделение и подписать дополнительное соглашение. Заранее с текстом можно ознакомиться у менеджера Банка. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 290 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 10:25 Flamingo написав: Ukrsotsbank написав: 2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят. 2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят.

Спасибо за ответ. Но прошу уточнить что имеется под понятием "стандартные" тарифы. Повторюсь - имею депо в сумме Евро более 6 кЕвро в УСБ. Хочу его забрать. Карт в УСБ уже не имею (закрыл Чемпион после неподобства с его платностью), карт Альфы в Евро тоже не имею. Согласно Ваших слов "миграция" на меня не распространяется. Внимание вопрос - КАК МНЕ ЗАБРАТЬ мои Евро в УСБ в этом случае? Спасибо за ответ. Но прошу уточнить что имеется под понятием "стандартные" тарифы. Повторюсь - имею депо в сумме Евро более 6 кЕвро в УСБ. Хочу его забрать. Карт в УСБ уже не имею (закрыл Чемпион после неподобства с его платностью), карт Альфы в Евро тоже не имею. Согласно Ваших слов "миграция" на меня не распространяется. Внимание вопрос - КАК МНЕ ЗАБРАТЬ мои Евро в УСБ в этом случае?

Добрый день, Flamingo. Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным. Например, проводить расчет гривневой картой от 12 операции в месяц. Других вариантов, к сожалению, нет. Добрый день, Flamingo. Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным. Например, проводить расчет гривневой картой от 12 операции в месяц. Других вариантов, к сожалению, нет. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 290 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 949950951952 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 57120 7340044

Alfa_Bank Чет 21 чер, 2018 10:09