RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 950951952953>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:49

  vollena71 написав:
  Ukrsotsbank написав:Нужно обращаться в отделению с целью перевода средств после окончания депозита в ПАО "Альфа-Банк", так как на данный момент нет окончательной концепции, как и где будут обслуживаться далее клиенты ПАО "Укрсоцбанк".

Если депозит ещё не завершен, нужно
а)досрочно расторгать
б)не расторгая, написать заявление с указанием счета куда перевести деньги по окончанию депозита
в)ваш вариант

vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.
Предложения, которые сейчас есть:
1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;
2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:04

Я оставил жалобу в контакт центр. Обещали разобраться.
aptemist
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:11

  Ukrsotsbank написав:
  Flamingo написав:Извините но в Вашем ответе не прозвучал ответ относительно "значимости" суммы остатка в УСБ. Спрошу повторно - имея всего 1 Евро на карте в УСБ можно ли мигрировать в тариф Платинум Блэк в Альфе с освобождением на пол-года от абонплаты?
Другой пример с вопросом практического плана - вот я уже имею в Альфе пакет Ультра (карты в гривне и долларе), а в УСБ у меня вклад в Евро заканчивающийся в июле. Откроют ли мне в этом случае мне в отделении 2в1 пакет Платинум Блэк? И перевыпустят все 3 карты (UAH, USD, EUR)? Когда мне в этом случае обратиться в УСБ? За неделю до окончания депо? В день окончания депо? Ваш вариант? Ведь карты в Альфе именные и выпускаются неделю. И да я сразу буду деньги (Евро) забирать. В этом случае будет у меня работать пол-года пакет Платинум Блэк без абонки?
ЗЫ. Я ведь чего спрашиваю - данные вопросы я задавал в отделении УСБ на прошлой недели - мне сотрудник банка не смог дать никакого вразумительного ответа. Надеюсь на представителя банка.

Добрый день, Flamingo. Уточнили информацию:
1. Ограничения по сумме нет, сумма может быть любая – 1 евро, 0,10 евро и т.д.
2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:42

  aptemist написав:Я оставил жалобу в контакт центр. Обещали разобраться.

aptemist, уточните, пожалуйста, Ваш мобильный номер телефона или ИНН в личном сообщении.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:35

  Ukrsotsbank написав:vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.
Предложения, которые сейчас есть:
1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;
2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».


Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!
В настоящий момент:
1) я являюсь давним клиентом "Альфа-банка", имею пакет "Платинум Ультра", несколько кредитных карт и т.п.;
2) имею в "Укрсоцбанке" депозит в долларах США сроком действия до июня(!) 2019 года.

Подскажите,пожалуйста, где на сайте "Укрсоцбанка" или "Альфабанка" размещена информация о действиях, которые необходимо выполнить клиенту-"депозитчику" "Укрсоцбанка"? Расторгать депозит я не собираюсь, естественно, рассчитываю, что по его окончании он вместе с процентами упадет на долларовую карту "Ультра".

Правильно ли я понял, что для того, чтобы в июне 2019 года зачисление депозита и процентов на долларовую карту "Альфа-банка" произошло успешно, я должен уже сейчас пойти в местное отделение 2в1 и подписать дополнительное соглашение установленной формы? Кстати, где можно ознакомиться заранее с текстом подобного соглашения?

Еще раз делаю акцент на том, что расторгать досрочно депозит не имею желания.

Благодарю заранее за развернутый и аргументированный ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 22.02.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:58

  Ukrsotsbank написав:2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят.

Спасибо за ответ. Но прошу уточнить что имеется под понятием "стандартные" тарифы. Повторюсь - имею депо в сумме Евро более 6 кЕвро в УСБ. Хочу его забрать. Карт в УСБ уже не имею (закрыл Чемпион после неподобства с его платностью), карт Альфы в Евро тоже не имею. Согласно Ваших слов "миграция" на меня не распространяется. Внимание вопрос - КАК МНЕ ЗАБРАТЬ мои Евро в УСБ в этом случае?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 572
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:09

  Искатель написав:
  Ukrsotsbank написав:vollena71, так как сейчас продолжается процесс интеграции в единую банковскую структуру, клиентам ПАО «Укрсоцбанк» необходимо обязательно обратиться в отделение как можно быстрее.
Предложения, которые сейчас есть:
1. Подписание дополнительного соглашения для перевода средств по окончанию срока действия вклада в ПАО «Альфа-Банк»;
2. Досрочное расторжение вклада в ПАО «Укрсоцбанк» без потери % при условии его миграции в ПАО «Альфа-Банк».


Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!
В настоящий момент:
1) я являюсь давним клиентом "Альфа-банка", имею пакет "Платинум Ультра", несколько кредитных карт и т.п.;
2) имею в "Укрсоцбанке" депозит в долларах США сроком действия до июня(!) 2019 года.

Подскажите,пожалуйста, где на сайте "Укрсоцбанка" или "Альфабанка" размещена информация о действиях, которые необходимо выполнить клиенту-"депозитчику" "Укрсоцбанка"? Расторгать депозит я не собираюсь, естественно, рассчитываю, что по его окончании он вместе с процентами упадет на долларовую карту "Ультра".

Правильно ли я понял, что для того, чтобы в июне 2019 года зачисление депозита и процентов на долларовую карту "Альфа-банка" произошло успешно, я должен уже сейчас пойти в местное отделение 2в1 и подписать дополнительное соглашение установленной формы? Кстати, где можно ознакомиться заранее с текстом подобного соглашения?

Еще раз делаю акцент на том, что расторгать досрочно депозит не имею желания.

Благодарю заранее за развернутый и аргументированный ответ!

Добрый день, Искатель. В связи с миграцией менеджеры проводят обзвон всех клиентов для посещения отделения Укрсоцбанка. Информация на сайте указана общего характера: https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/158/.
В Вашем случае, так как Вы не планируете расторгать досрочно депозит, необходимо подойти в отделение и подписать дополнительное соглашение. Заранее с текстом можно ознакомиться у менеджера Банка.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:25

  Flamingo написав:
  Ukrsotsbank написав:2. Данная акция предназначена только для новых клиентов, которые мигрируют из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» - во всех остальных случаях стандартные тарифы. Поэтому, к сожалению, те варианты, о которых Вы спрашивали под акцию не подходят.

Спасибо за ответ. Но прошу уточнить что имеется под понятием "стандартные" тарифы. Повторюсь - имею депо в сумме Евро более 6 кЕвро в УСБ. Хочу его забрать. Карт в УСБ уже не имею (закрыл Чемпион после неподобства с его платностью), карт Альфы в Евро тоже не имею. Согласно Ваших слов "миграция" на меня не распространяется. Внимание вопрос - КАК МНЕ ЗАБРАТЬ мои Евро в УСБ в этом случае?

Добрый день, Flamingo. Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным. Например, проводить расчет гривневой картой от 12 операции в месяц. Других вариантов, к сожалению, нет.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:36

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным.

Чому поточний в Альфі і на Ощадний в Альфі з витримкою 14 днів не проходить?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24874
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrsotsbank написав:Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным.

Чому поточний в Альфі і на Ощадний в Альфі з витримкою 14 днів не проходить?

Доброго дня, Квесторе_поверніться. Найбільш зручний варіант - є оформлення карткових рахунків, що дозволяє користуватись коштами дистанційно та заощаджувати свій час без додаткового звернення до відділення. Тому варіант з поточним рахунком, який потребує додаткових звернень клієнта, не пропонувався.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 950951952953>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, monobank_ua і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5725, 5726, 5727
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57269 7355372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 16:43
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (301)
25.06.2018 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.