Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным.
Чому поточний в Альфі і на Ощадний в Альфі з витримкою 14 днів не проходить?
Доброго дня, Квесторе_поверніться. Найбільш зручний варіант - є оформлення карткових рахунків, що дозволяє користуватись коштами дистанційно та заощаджувати свій час без додаткового звернення до відділення. Тому варіант з поточним рахунком, який потребує додаткових звернень клієнта, не пропонувався.
І Вам доброго дня. Крім Платинум Блек в Альфі є пакет Ультра чи Комфорт, чому єдиний Платинум Блек?