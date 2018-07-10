Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным.
Чому поточний в Альфі і на Ощадний в Альфі з витримкою 14 днів не проходить?
Доброго дня, Квесторе_поверніться. Найбільш зручний варіант - є оформлення карткових рахунків, що дозволяє користуватись коштами дистанційно та заощаджувати свій час без додаткового звернення до відділення. Тому варіант з поточним рахунком, який потребує додаткових звернень клієнта, не пропонувався.
І Вам доброго дня. Крім Платинум Блек в Альфі є пакет Ультра чи Комфорт, чому єдиний Платинум Блек?
Квесторе_поверніться написав:Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным. І Вам доброго дня. Крім Платинум Блек в Альфі є пакет Ультра чи Комфорт, чому єдиний Платинум Блек?
Квесторе_поверніться, даний клієнт має дві карти в тарифному пакеті «ULTRA» гривня та долар, тому було запропоновано відкривати Платинум Блек для отримання євро. Також, клієнт у своєму питанні акцентував, що планує зняти кошти відразу, тому варіант з Ощадним також не пропонувався.
Странно, что никто не заметил, что в связи с выходными 28.06-01.07 этот г..банк уже списал комиссию за июнь у тех, кто не успел выполнить условия до 27 июня. Вопрос к представителю - на каком основании комиссия блокируется за 5 дней до ее фактического списания и где в тарифах написано, что учет операций ведется по дате проведения, а не по дате самой операции?
Poleg написав:Странно, что никто не заметил, что в связи с выходными 28.06-01.07 этот г..банк уже списал комиссию за июнь у тех, кто не успел выполнить условия до 27 июня. Вопрос к представителю - на каком основании комиссия блокируется за 5 дней до ее фактического списания и где в тарифах написано, что учет операций ведется по дате проведения, а не по дате самой операции?
Добрый день, Poleg. Уточните, пожалуйста, Ваш мобильный номер телефона или ИНН в личном сообщении - проверим информацию. Других обращений от клиентов, о некорректной списанной комиссии, не было.
Снимал деньги в банкомате Укрсоца картой Альфы в два приема возле банка , сразу пошел пополнять карту Карбон в кассу банка и возле кассы смотрю нет в руках второго снятия ( чуть больше 1000 гр). Быстро возвращаюсь к банкомату - не успел денег там не было. Людей ни в кассе ни на улице не было . Альфа проводила расследование и мне сказали , что деньги банкомат выдал. Может кто подскажет как мне быть ?