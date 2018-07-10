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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 950951952953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:04

  Ukrsotsbank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrsotsbank написав:Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным.

Чому поточний в Альфі і на Ощадний в Альфі з витримкою 14 днів не проходить?

Доброго дня, Квесторе_поверніться. Найбільш зручний варіант - є оформлення карткових рахунків, що дозволяє користуватись коштами дистанційно та заощаджувати свій час без додаткового звернення до відділення. Тому варіант з поточним рахунком, який потребує додаткових звернень клієнта, не пропонувався.

І Вам доброго дня. Крім Платинум Блек в Альфі є пакет Ультра чи Комфорт, чому єдиний Платинум Блек?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:09

Є ще Платина Блек +
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:59

  Квесторе_поверніться написав:Единственный вариант снятия денег без комиссии переходить в пакет "Platinum Black" и выполнять одно из условий, чтобы обслуживание было бесплатным.
І Вам доброго дня. Крім Платинум Блек в Альфі є пакет Ультра чи Комфорт, чому єдиний Платинум Блек?

Квесторе_поверніться, даний клієнт має дві карти в тарифному пакеті «ULTRA» гривня та долар, тому було запропоновано відкривати Платинум Блек для отримання євро. Також, клієнт у своєму питанні акцентував, що планує зняти кошти відразу, тому варіант з Ощадним також не пропонувався.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:02

Странно, что никто не заметил, что в связи с выходными 28.06-01.07 этот г..банк уже списал комиссию за июнь у тех, кто не успел выполнить условия до 27 июня.
Вопрос к представителю - на каком основании комиссия блокируется за 5 дней до ее фактического списания и где в тарифах написано, что учет операций ведется по дате проведения, а не по дате самой операции?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:58

  Poleg написав:Странно, что никто не заметил, что в связи с выходными 28.06-01.07 этот г..банк уже списал комиссию за июнь у тех, кто не успел выполнить условия до 27 июня.
Вопрос к представителю - на каком основании комиссия блокируется за 5 дней до ее фактического списания и где в тарифах написано, что учет операций ведется по дате проведения, а не по дате самой операции?

Добрый день, Poleg. Уточните, пожалуйста, Ваш мобильный номер телефона или ИНН в личном сообщении - проверим информацию. Других обращений от клиентов, о некорректной списанной комиссии, не было.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 23:43

Снимал деньги в банкомате Укрсоца картой Альфы в два приема возле банка , сразу пошел пополнять карту Карбон в кассу банка и возле кассы смотрю нет в руках второго снятия ( чуть больше 1000 гр). Быстро возвращаюсь к банкомату - не успел денег там не было. Людей ни в кассе ни на улице не было . Альфа проводила расследование и мне сказали , что деньги банкомат выдал. Может кто подскажет как мне быть ?
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:38

може у вас випадок із кеш-треппінгом?

https://ema.com.ua/the-truth-about-cash-trapping-video/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:58

  greenozon написав:може у вас випадок із кеш-треппінгом?

https://ema.com.ua/the-truth-about-cash-trapping-video/

Он же сказал что одно снятие он забрал. Какой трепинг ?
curiousobro
 
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