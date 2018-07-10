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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 951952953954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:38

kolyuchy О !!!! это мой случай !!! инкассация лишних денег не нашла и я я тоже 1000 гр с копейками не досчитался . а укрсоц может уличную камеру дать посмотреть без заявлений в полицию ? Это вопрос к представителю банка
Kvartal-34
 
Повідомлень: 266
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:57

  Kvartal-34 написав:kolyuchy О !!!! это мой случай !!! инкассация лишних денег не нашла и я я тоже 1000 гр с копейками не досчитался . а укрсоц может уличную камеру дать посмотреть без заявлений в полицию ? Это вопрос к представителю банка

Добрый день, Kvartal-34. Ожидайте, пожалуйста, уточним информацию.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 294
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 951952953954
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