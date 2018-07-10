Укрсоцбанк Альфа-Групп

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:38
kolyuchy О !!!! это мой случай !!! инкассация лишних денег не нашла и я я тоже 1000 гр с копейками не досчитался . а укрсоц может уличную камеру дать посмотреть без заявлений в полицию ? Это вопрос к представителю банка
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:57
Добрый день, Kvartal-34. Ожидайте, пожалуйста, уточним информацию.
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