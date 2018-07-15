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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:38

kolyuchy О !!!! это мой случай !!! инкассация лишних денег не нашла и я я тоже 1000 гр с копейками не досчитался . а укрсоц может уличную камеру дать посмотреть без заявлений в полицию ? Это вопрос к представителю банка
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:57

  Kvartal-34 написав:kolyuchy О !!!! это мой случай !!! инкассация лишних денег не нашла и я я тоже 1000 гр с копейками не досчитался . а укрсоц может уличную камеру дать посмотреть без заявлений в полицию ? Это вопрос к представителю банка

Добрый день, Kvartal-34. Для предоставления ответа на Ваш вопрос - уточните, пожалуйста, адрес банкомата.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 19:28

Ukrsotsbank г. Покровск донецкая обл проспект Мира . Уличная камера банкомат не захватывает - сегодня смотрел где камеры стоят. Деньги были взяты на 32 сек после выдачи карты -сегодня сказали в отделении, нужна камера банкомата .
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:40

  Kvartal-34 написав:Ukrsotsbank г. Покровск донецкая обл проспект Мира . Уличная камера банкомат не захватывает - сегодня смотрел где камеры стоят. Деньги были взяты на 32 сек после выдачи карты -сегодня сказали в отделении, нужна камера банкомата .

Kvartal-34, спасибо, что уточнили. Ожидайте, пожалуйста, ответ.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:00

Закрытие карты в ТП "Чемпион"

Есть долл. карта типа "Чемпион", которая в своё время использовалась для вывода валютных остатков. Не закрыл её ранее - ждал окончания депозита (порядка $200), но в ближайшее время нет возможности побывать в отделении. С карты списывают ежемесячно по $1.50 ($0.50 за SMS-банкинг + $1 в виде абонплаты) - мелочь, а неприятно... Если погасить "минус" и заблокировать карту (через онлайн-систему), то она, по всей видимости, станет неактивной. Перестанут ли после этого списывать с заблокированной карты указанные комиссии?
Полагаю, заблокированная карта доживёт свой срок (начало 2019 года, насколько я помню) и будет списана в утиль, но карт. счёт останется и его надо будет закрывать с визитом в отделение...
AntonK
 
Повідомлень: 1658
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:06

  AntonK написав:Есть долл. карта типа "Чемпион", которая в своё время использовалась для вывода валютных остатков. Не закрыл её ранее - ждал окончания депозита (порядка $200), но в ближайшее время нет возможности побывать в отделении. С карты списывают ежемесячно по $1.50 ($0.50 за SMS-банкинг + $1 в виде абонплаты) - мелочь, а неприятно... Если погасить "минус" и заблокировать карту (через онлайн-систему), то она, по всей видимости, станет неактивной. Перестанут ли после этого списывать с заблокированной карты указанные комиссии?
Полагаю, заблокированная карта доживёт свой срок (начало 2019 года, насколько я помню) и будет списана в утиль, но карт. счёт останется и его надо будет закрывать с визитом в отделение...

Добрый день, AntonK. Блокировка карты в данном случае ничего не решит. Вам лучше переводить деньги (тело и проценты) после окончания депозита на текущий счет и получать через Альфу.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:46

  Ukrsotsbank написав:
  Kvartal-34 написав:Ukrsotsbank г. Покровск донецкая обл проспект Мира . Уличная камера банкомат не захватывает - сегодня смотрел где камеры стоят. Деньги были взяты на 32 сек после выдачи карты -сегодня сказали в отделении, нужна камера банкомата .

Kvartal-34, уточнили информацию. Видео можно получить только через заявление в полицию. Другой возможности, к сожалению, нет.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:47

чудо банк не может поменять забытый пин код к карте
это нормально?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:20

  zoawlhxc написав:чудо банк не может поменять забытый пин код к карте
это нормально?

раньше меняли без проблем, но так как процедура эта не бесплатная и не мгновенная, то не проще ли вам получить новую карту?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:22

  Тракторист написав:раньше меняли без проблем, но так как процедура эта не бесплатная и не мгновенная, то не проще ли вам получить новую карту?...


ого еще и платить за смену пина?
врядли получится получить новую карту,банк объединяют с альфой
даже текущий счет не открывают
zoawlhxc
 
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Пон 16 лип, 2018 16:53
Alfa_Bank

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