Укрсоцбанк Альфа-Групп

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:38
kolyuchy О !!!! это мой случай !!! инкассация лишних денег не нашла и я я тоже 1000 гр с копейками не досчитался . а укрсоц может уличную камеру дать посмотреть без заявлений в полицию ? Это вопрос к представителю банка
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:57
Добрый день, Kvartal-34. Для предоставления ответа на Ваш вопрос - уточните, пожалуйста, адрес банкомата.
Додано: Сер 11 лип, 2018 19:28
Ukrsotsbank г. Покровск донецкая обл проспект Мира . Уличная камера банкомат не захватывает - сегодня смотрел где камеры стоят. Деньги были взяты на 32 сек после выдачи карты -сегодня сказали в отделении, нужна камера банкомата .
Додано: Чет 12 лип, 2018 08:40
Kvartal-34, спасибо, что уточнили. Ожидайте, пожалуйста, ответ.
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:00
Закрытие карты в ТП "Чемпион"
Есть долл. карта типа "Чемпион", которая в своё время использовалась для вывода валютных остатков. Не закрыл её ранее - ждал окончания депозита (порядка $200), но в ближайшее время нет возможности побывать в отделении. С карты списывают ежемесячно по $1.50 ($0.50 за SMS-банкинг + $1 в виде абонплаты) - мелочь, а неприятно... Если погасить "минус" и заблокировать карту (через онлайн-систему), то она, по всей видимости, станет неактивной. Перестанут ли после этого списывать с заблокированной карты указанные комиссии?
Полагаю, заблокированная карта доживёт свой срок (начало 2019 года, насколько я помню) и будет списана в утиль, но карт. счёт останется и его надо будет закрывать с визитом в отделение...
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:06
Добрый день, AntonK. Блокировка карты в данном случае ничего не решит. Вам лучше переводить деньги (тело и проценты) после окончания депозита на текущий счет и получать через Альфу.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:46
Kvartal-34, уточнили информацию. Видео можно получить только через заявление в полицию. Другой возможности, к сожалению, нет.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:20
раньше меняли без проблем, но так как процедура эта не бесплатная и не мгновенная, то не проще ли вам получить новую карту?...
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:22
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