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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:36
zoawlhxc написав: Тракторист написав:
раньше меняли без проблем, но так как процедура эта не бесплатная и не мгновенная, то не проще ли вам получить новую карту?...
ого еще и платить за смену пина?
врядли получится получить новую карту,банк объединяют с альфой
даже текущий счет не открывают
смена ПИНа даже в банкомате платная (раньше было порядка 5 грн.), а перевыпуск ПИН-конверта обходился в 2-3 раза дороже и ждать новый ПИН-конверт надо 5-10 дней... а получить карту Альфы не хотите? у них сейчас льготные условия на миграцию с Укрсоца на Альфу...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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