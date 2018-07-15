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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 952953954955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:36

  zoawlhxc написав:
  Тракторист написав:раньше меняли без проблем, но так как процедура эта не бесплатная и не мгновенная, то не проще ли вам получить новую карту?...

ого еще и платить за смену пина?
врядли получится получить новую карту,банк объединяют с альфой
даже текущий счет не открывают

смена ПИНа даже в банкомате платная (раньше было порядка 5 грн.), а перевыпуск ПИН-конверта обходился в 2-3 раза дороже и ждать новый ПИН-конверт надо 5-10 дней... а получить карту Альфы не хотите? у них сейчас льготные условия на миграцию с Укрсоца на Альфу...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлень: 3572
З нами з: 06.08.08
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  #<1 ... 952953954955
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