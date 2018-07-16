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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 952953954955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:36

  zoawlhxc написав:
  Тракторист написав:раньше меняли без проблем, но так как процедура эта не бесплатная и не мгновенная, то не проще ли вам получить новую карту?...

ого еще и платить за смену пина?
врядли получится получить новую карту,банк объединяют с альфой
даже текущий счет не открывают

смена ПИНа даже в банкомате платная (раньше было порядка 5 грн.), а перевыпуск ПИН-конверта обходился в 2-3 раза дороже и ждать новый ПИН-конверт надо 5-10 дней... а получить карту Альфы не хотите? у них сейчас льготные условия на миграцию с Укрсоца на Альфу...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:00

Укрсоцбанк мошенники

Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет
карта была бесплатная
через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты
Так поступают только мошенники
Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк
не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться
никому не советую работать с этими мошенниками
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:07

  zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет
карта была бесплатная
через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты
Так поступают только мошенники
Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк
не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться
никому не советую работать с этими мошенниками

В тарифах на карту цей долар в місяць прописаний?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:21

Квесторе_поверніться
когда открывал карту то обслуживание было бесплатно
про введение тарифов я не был проинформирован
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:22

  zoawlhxc написав:Квесторе_поверніться
когда открывал карту то обслуживание было бесплатно
про введение тарифов я не был проинформирован

А вы не читали договор на карту согласно которого ОБЯЗАНЫ ознакамливаться с изменением тарифов на сайте или в отделении?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:36

BBC,

карта была первоначально платной 100 грн/4долл или 4 евро в год
и в это входило бесплатное смс снятие и т.д.

а через некоторое время и вводят ежемесячную комиссию (20 грн /1дол/евр) делают платные смс.

вопрос зная про такое вменяемый человек стал бы платить за обслуживание карты на год вперёд?
вообщем на лицо так сказать злоупотребление своими правамии со стороны банки

ЗЫ
мне то пофиг смс отключил/ 8 операций по 20 копеек провожу - но даже эти 8 операции это гемор, я не за это платил 100 грн/4долл или 4 евро за год вперёд и брал платную карту
посути это обычное киадлово
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:36

  zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет
карта была бесплатная
через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты
Так поступают только мошенники
Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк
не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться
никому не советую работать с этими мошенниками

Так поступают почти все банки, и никакого мошенничества тут нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:49

  uaprofi написав:BBC,

карта была первоначально платной 100 грн/4долл или 4 евро в год
и в это входило бесплатное смс снятие и т.д.

а через некоторое время и вводят ежемесячную комиссию (20 грн /1дол/евр) делают платные смс.

вопрос зная про такое вменяемый человек стал бы платить за обслуживание карты на год вперёд?
вообщем на лицо так сказать злоупотребление своими правамии со стороны банки

ЗЫ
мне то пофиг смс отключил/ 8 операций по 20 копеек провожу - но даже эти 8 операции это гемор, я не за это платил 100 грн/4долл или 4 евро за год вперёд и брал платную карту
посути это обычное киадлово

Виглядає на подвійну оплату того що вже заплачено...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:12

  zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет
карта была бесплатная
через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты
Так поступают только мошенники
Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк
не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться
никому не советую работать с этими мошенниками

Добрый день, zoawlhxc. Ответ на Ваш отзыв предоставлен по ссылке: https://minfin.com.ua/company/ukrsocbank/review/118050/
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:24

  BBC написав:А вы не читали договор на карту согласно которого ОБЯЗАНЫ ознакамливаться с изменением тарифов на сайте или в отделении?


это мошеннические договора которые направлены против клиента
при любых изменениях нужно перезаключать заново договор
укрсоцбанк мошенники
zoawlhxc
 
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