Укрсоцбанк Альфа-Групп

Тракторист написав:раньше меняли без проблем, но так как процедура эта не бесплатная и не мгновенная, то не проще ли вам получить новую карту?...
ого еще и платить за смену пина? врядли получится получить новую карту,банк объединяют с альфой даже текущий счет не открывают
смена ПИНа даже в банкомате платная (раньше было порядка 5 грн.), а перевыпуск ПИН-конверта обходился в 2-3 раза дороже и ждать новый ПИН-конверт надо 5-10 дней... а получить карту Альфы не хотите? у них сейчас льготные условия на миграцию с Укрсоца на Альфу...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет карта была бесплатная через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты Так поступают только мошенники Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться никому не советую работать с этими мошенниками
zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет карта была бесплатная через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты Так поступают только мошенники Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться никому не советую работать с этими мошенниками
В тарифах на карту цей долар в місяць прописаний?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам
карта была первоначально платной 100 грн/4долл или 4 евро в год и в это входило бесплатное смс снятие и т.д.
а через некоторое время и вводят ежемесячную комиссию (20 грн /1дол/евр) делают платные смс.
вопрос зная про такое вменяемый человек стал бы платить за обслуживание карты на год вперёд? вообщем на лицо так сказать злоупотребление своими правамии со стороны банки
ЗЫ мне то пофиг смс отключил/ 8 операций по 20 копеек провожу - но даже эти 8 операции это гемор, я не за это платил 100 грн/4долл или 4 евро за год вперёд и брал платную карту посути это обычное киадлово
zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет карта была бесплатная через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты Так поступают только мошенники Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться никому не советую работать с этими мошенниками
Так поступают почти все банки, и никакого мошенничества тут нет
карта была первоначально платной 100 грн/4долл или 4 евро в год и в это входило бесплатное смс снятие и т.д.
а через некоторое время и вводят ежемесячную комиссию (20 грн /1дол/евр) делают платные смс.
вопрос зная про такое вменяемый человек стал бы платить за обслуживание карты на год вперёд? вообщем на лицо так сказать злоупотребление своими правамии со стороны банки
ЗЫ мне то пофиг смс отключил/ 8 операций по 20 копеек провожу - но даже эти 8 операции это гемор, я не за это платил 100 грн/4долл или 4 евро за год вперёд и брал платную карту посути это обычное киадлово
Виглядає на подвійну оплату того що вже заплачено...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам
zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет карта была бесплатная через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты Так поступают только мошенники Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться никому не советую работать с этими мошенниками