Укрсоцбанк Альфа-Групп

BBC написав:А вы не читали договор на карту согласно которого ОБЯЗАНЫ ознакамливаться с изменением тарифов на сайте или в отделении?
это мошеннические договора которые направлены против клиента при любых изменениях нужно перезаключать заново договор укрсоцбанк мошенники
При подписании договора вы согласились с офертой, она специально и существует чтобы при каждом изменении тарифов не перезаключать сотни тысяч договоров и не уведомлять лично сотни тысяч клиентов. Это не просто украинская, это мировая практика. И тут нет никаких признаков мошенничества.
zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет карта была бесплатная через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты Так поступают только мошенники Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться никому не советую работать с этими мошенниками
Так поступают почти все банки, и никакого мошенничества тут нет
Безусловно мошенничества здесь нет, но так по поступают только овнобанки, каким собственно и стал укрсоц, и к чему семимильными шагами стала приближаться альфа
BBC написав:А вы не читали договор на карту согласно которого ОБЯЗАНЫ ознакамливаться с изменением тарифов на сайте или в отделении?
это мошеннические договора которые направлены против клиента при любых изменениях нужно перезаключать заново договор укрсоцбанк мошенники
При подписании договора вы согласились с офертой, она специально и существует чтобы при каждом изменении тарифов не перезаключать сотни тысяч договоров и не уведомлять лично сотни тысяч клиентов. Это не просто украинская, это мировая практика. И тут нет никаких признаков мошенничества.
априори эти акценты всегда в пользу банка или Вы иначе считаете?
Уважаемые форумчане. Предлагают приобрести недвижимость, которая находится в частной собственности Укрсоцбанка. Для этого необходимым условием является наличие открытого счёта в Укрсоцбанке либо в Альфе. С Укрсоцом никогда дел не имел. В Альфе имею только "Пакет послуг Комфорт ФГВФО" и "Кредитна карта World 'Максимум'" Какой счёт открыть для оптимального (бесплатного или менее затратного) проведения данной сделки и в каком из этих двух банков?
P.S. Или может для таких операций подойдёт "Комфорт ФГВФО"?
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