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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 953954955956

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:32

  zoawlhxc написав:
  BBC написав:А вы не читали договор на карту согласно которого ОБЯЗАНЫ ознакамливаться с изменением тарифов на сайте или в отделении?


это мошеннические договора которые направлены против клиента
при любых изменениях нужно перезаключать заново договор
укрсоцбанк мошенники

При подписании договора вы согласились с офертой, она специально и существует чтобы при каждом изменении тарифов не перезаключать сотни тысяч договоров и не уведомлять лично сотни тысяч клиентов.
Это не просто украинская, это мировая практика.
И тут нет никаких признаков мошенничества.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:21

  Faceless написав:
  zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет
карта была бесплатная
через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты
Так поступают только мошенники
Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк
не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться
никому не советую работать с этими мошенниками

Так поступают почти все банки, и никакого мошенничества тут нет

Безусловно мошенничества здесь нет, но так по поступают только овнобанки, каким собственно и стал укрсоц, и к чему семимильными шагами стала приближаться альфа
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:35

  Faceless написав:
  zoawlhxc написав:
  BBC написав:А вы не читали договор на карту согласно которого ОБЯЗАНЫ ознакамливаться с изменением тарифов на сайте или в отделении?


это мошеннические договора которые направлены против клиента
при любых изменениях нужно перезаключать заново договор
укрсоцбанк мошенники

При подписании договора вы согласились с офертой, она специально и существует чтобы при каждом изменении тарифов не перезаключать сотни тысяч договоров и не уведомлять лично сотни тысяч клиентов.
Это не просто украинская, это мировая практика.
И тут нет никаких признаков мошенничества.
априори эти акценты всегда в пользу банка или Вы иначе считаете?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:11

Оптимальный счёт для покупки недвижимости.

Уважаемые форумчане.
Предлагают приобрести недвижимость,
которая находится в частной собственности Укрсоцбанка.
Для этого необходимым условием является наличие
открытого счёта в Укрсоцбанке либо в Альфе.
С Укрсоцом никогда дел не имел.
В Альфе имею только "Пакет послуг Комфорт ФГВФО" и
"Кредитна карта World 'Максимум'"
Какой счёт открыть для оптимального (бесплатного или менее затратного)
проведения данной сделки и в каком из этих двух банков?

P.S. Или может для таких операций подойдёт "Комфорт ФГВФО"?
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:36

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  konokrad написав:подойдёт "Комфорт ФГВФО

Чому б йому не підійти але мабуть з фінмоном слід буде залагоджувати ситуацію ну і ліміти індивідуально піднімати.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:57

  Квесторе_поверніться написав:
  konokrad написав:подойдёт "Комфорт ФГВФО

Чому б йому не підійти але мабуть з фінмоном слід буде залагоджувати ситуацію ну і ліміти індивідуально піднімати.

А яка верхня межа до якої ці ліміти можна підіймати?
І чи не вжарять на коміс вище якоїсь цифри (по аналогіїї з банкоматами, за суми вище 30000)?
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:02

  konokrad написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  konokrad написав:подойдёт "Комфорт ФГВФО

Чому б йому не підійти але мабуть з фінмоном слід буде залагоджувати ситуацію ну і ліміти індивідуально піднімати.

А яка верхня межа до якої ці ліміти можна підіймати?
І чи не вжарять на коміс вище якоїсь цифри (по аналогіїї з банкоматами, за суми вище 30000)?

Тут офіційна відповідь потрібна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:11

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Будут ли еще добавляться подарки в UKRSOTSBANK SHOPPING CLUB?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:56

  vitaliy1111 написав:Будут ли еще добавляться подарки в UKRSOTSBANK SHOPPING CLUB?

Добрый день, vitaliy1111.Нет, уже не будут.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:40

  Ukrsotsbank написав:
  vitaliy1111 написав:Будут ли еще добавляться подарки в UKRSOTSBANK SHOPPING CLUB?

Добрый день, vitaliy1111.Нет, уже не будут.


Усё. Тушите свет, сливайте воду.
Ratatui
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