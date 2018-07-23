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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 954955956957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 04:29

так сказать "подарок" для любителей положить карты на полку и оставить там немного денег: за неактивную карту - 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR в месяц,
неактивно теперь будет то шо три месяца не пользуется.
"счастье" такое пребудет с 27 августа
инфа уже есть у них на сайте ;)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 01:25

Был сегодня (т.е. уже вчера) в банке, оформил допсоглашение, чтобы перечислить по окончанию срока % и сумму вклада напрямую на карту "Альфа-банка".
В огромной комнате, где раньше было 5 операционистов, - два человека, из которых всего один понимает, что делать. Вторая - "новый сотрудник" с хлопающими глазами. Ухитрились за полчаса собрать дикую очередь - еще бы, отпуская по часу каждого клиента!
"Новая" девочка делала все, каждую минуту переспрашивая у более опытной коллеги.

Радуюсь, что больше не придется туда появляться. Это стоило того, чтобы час времени потерять...Унылое зрелище!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Пон 23 лип, 2018 16:58
cdj2

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