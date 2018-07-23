Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Вів 24 лип, 2018 01:25
Был сегодня (т.е. уже вчера) в банке, оформил допсоглашение, чтобы перечислить по окончанию срока % и сумму вклада напрямую на карту "Альфа-банка".
В огромной комнате, где раньше было 5 операционистов, - два человека, из которых всего один понимает, что делать. Вторая - "новый сотрудник" с хлопающими глазами. Ухитрились за полчаса собрать дикую очередь - еще бы, отпуская по часу каждого клиента!
"Новая" девочка делала все, каждую минуту переспрашивая у более опытной коллеги.
Радуюсь, что больше не придется туда появляться. Это стоило того, чтобы час времени потерять...Унылое зрелище!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html