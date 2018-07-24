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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лип, 2018 04:29
так сказать "подарок" для любителей положить карты на полку и оставить там немного денег: за неактивную карту - 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR в месяц,
неактивно теперь будет то шо три месяца не пользуется.
"счастье" такое пребудет с 27 августа
инфа уже есть у них на сайте
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uaprofi
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Додано: Вів 24 лип, 2018 01:25
Был сегодня (т.е. уже вчера) в банке, оформил допсоглашение, чтобы перечислить по окончанию срока % и сумму вклада напрямую на карту "Альфа-банка".
В огромной комнате, где раньше было 5 операционистов, - два человека, из которых всего один понимает, что делать. Вторая - "новый сотрудник" с хлопающими глазами. Ухитрились за полчаса собрать дикую очередь - еще бы, отпуская по часу каждого клиента!
"Новая" девочка делала все, каждую минуту переспрашивая у более опытной коллеги.
Радуюсь, что больше не придется туда появляться. Это стоило того, чтобы час времени потерять...Унылое зрелище!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45
Уважаемый представитель Укрсоцбанка!
Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".
Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".
Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".
Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.
Спасибо за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:07
Искатель написав:
Уважаемый представитель Укрсоцбанка!
Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".
Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".
Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".
Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.
Спасибо за ответ!
Да. У меня все было именно так. В Альфу деньги зашли после полудня.
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Gost2013
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:44
Искатель написав:
Уважаемый представитель Укрсоцбанка!
Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".
Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".
Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".
Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.
Спасибо за ответ!
Добрый день, Искатель. Да, Вы все правильно понимаете. В договоре этот счет не указан, так как является транзитным для перевода средств из одного банка в другой. Фактически поступление для Вас будет проведено на счет, который указан в договоре.
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Ukrsotsbank
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