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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 954955956957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 04:29

так сказать "подарок" для любителей положить карты на полку и оставить там немного денег: за неактивную карту - 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR в месяц,
неактивно теперь будет то шо три месяца не пользуется.
"счастье" такое пребудет с 27 августа
инфа уже есть у них на сайте ;)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 01:25

Был сегодня (т.е. уже вчера) в банке, оформил допсоглашение, чтобы перечислить по окончанию срока % и сумму вклада напрямую на карту "Альфа-банка".
В огромной комнате, где раньше было 5 операционистов, - два человека, из которых всего один понимает, что делать. Вторая - "новый сотрудник" с хлопающими глазами. Ухитрились за полчаса собрать дикую очередь - еще бы, отпуская по часу каждого клиента!
"Новая" девочка делала все, каждую минуту переспрашивая у более опытной коллеги.

Радуюсь, что больше не придется туда появляться. Это стоило того, чтобы час времени потерять...Унылое зрелище!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45

Уважаемый представитель Укрсоцбанка!

Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".

Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".
Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".

Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.

Спасибо за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:07

  Искатель написав:Уважаемый представитель Укрсоцбанка!

Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".

Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".
Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".

Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.

Спасибо за ответ!


Да. У меня все было именно так. В Альфу деньги зашли после полудня.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:44

  Искатель написав:Уважаемый представитель Укрсоцбанка!

Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:
23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".

Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".
Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".

Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.

Спасибо за ответ!

Добрый день, Искатель. Да, Вы все правильно понимаете. В договоре этот счет не указан, так как является транзитным для перевода средств из одного банка в другой. Фактически поступление для Вас будет проведено на счет, который указан в договоре.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:21

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Уважаемый представитель Укрсоцбанка! Ответьте и мне, у меня была ваша топливная карта, я захотел ее закрыть, пришел в отделение отдал карту и мне сообщили что все в порядке, карта закрыта. Затем через время мне приходит смс о начислении долга на кредитный лимит (за то что мне подключен кредитный лимит) я прихожу в отделение и мне говорят что счёт все ещё не закрыт и надо погасить этот долг затем написать заявление на закрытие счета и тогда все будет ок. Хорошо я все сделал и спустя месяц мне опять приходит сообщение о начислении долга за кредитный лимит и мне снова предлагают оплатить долг затем позвонить на горячую линию и мне отключат кредитный лимит и закроют карту. Я не могу понять в чем проблема закрыть сразу карту и счёт по первому требованию, зачем оставлять функционирующий счёт если карту вам вернули и попросили закрыть, или это такой способ сейчас у банка подзаработать, объясните пожалуйста?
dilet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:10

  dilet написав:Уважаемый представитель Укрсоцбанка! Ответьте и мне, у меня была ваша топливная карта, я захотел ее закрыть, пришел в отделение отдал карту и мне сообщили что все в порядке, карта закрыта. Затем через время мне приходит смс о начислении долга на кредитный лимит (за то что мне подключен кредитный лимит) я прихожу в отделение и мне говорят что счёт все ещё не закрыт и надо погасить этот долг затем написать заявление на закрытие счета и тогда все будет ок. Хорошо я все сделал и спустя месяц мне опять приходит сообщение о начислении долга за кредитный лимит и мне снова предлагают оплатить долг затем позвонить на горячую линию и мне отключат кредитный лимит и закроют карту. Я не могу понять в чем проблема закрыть сразу карту и счёт по первому требованию, зачем оставлять функционирующий счёт если карту вам вернули и попросили закрыть, или это такой способ сейчас у банка подзаработать, объясните пожалуйста?

Добрый день, dilet. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Для решения Вашего вопроса - напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении.
Ukrsotsbank
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