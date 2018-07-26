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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 954955956957 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 156 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 122 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 608 Додано: Нед 22 лип, 2018 04:29 за неактивную карту - 50 грн/ 2 USD/ 2 EUR в месяц,

неактивно теперь будет то шо три месяца не пользуется.

"счастье" такое пребудет с 27 августа

инфа уже есть у них на сайте так сказать "подарок" для любителей положить карты на полку и оставить там немного денег:неактивно теперь будет то шо три месяца не пользуется."счастье" такое пребудет с 27 августаинфа уже есть у них на сайте ... uaprofi

Повідомлень: 1998 З нами з: 21.04.11 Подякував: 334 раз. Подякували: 229 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лип, 2018 01:25 Был сегодня (т.е. уже вчера) в банке, оформил допсоглашение, чтобы перечислить по окончанию срока % и сумму вклада напрямую на карту "Альфа-банка".

В огромной комнате, где раньше было 5 операционистов, - два человека, из которых всего один понимает, что делать. Вторая - "новый сотрудник" с хлопающими глазами. Ухитрились за полчаса собрать дикую очередь - еще бы, отпуская по часу каждого клиента!

"Новая" девочка делала все, каждую минуту переспрашивая у более опытной коллеги.



Радуюсь, что больше не придется туда появляться. Это стоило того, чтобы час времени потерять...Унылое зрелище! Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1612 З нами з: 22.02.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45 Уважаемый представитель Укрсоцбанка!



Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:

23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".



Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".

Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".



Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.



Спасибо за ответ! Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1612 З нами з: 22.02.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 11:07 Искатель написав: Уважаемый представитель Укрсоцбанка!



Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:

23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".



Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".

Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".



Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.



Спасибо за ответ! Уважаемый представитель Укрсоцбанка!Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.Спасибо за ответ!



Да. У меня все было именно так. В Альфу деньги зашли после полудня. Да. У меня все было именно так. В Альфу деньги зашли после полудня. Gost2013 Повідомлень: 100 З нами з: 15.09.16 Подякував: 9 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 11:44 Искатель написав: Уважаемый представитель Укрсоцбанка!



Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:

23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".



Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".

Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".



Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.



Спасибо за ответ! Уважаемый представитель Укрсоцбанка!Если Вы еще на ветке...Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос:23 июля по Вашему совету побывал в отделении "Укрсоцбанка" и подписал дополнительное соглашение, согласно которому депозит, который заканчивается в следующем году, вместе с начисленными % будет зачислен на мой карточный счет 2625... в "Альфа-банке".Вчера в интернет-банке увидел, что мне открыт (24.07) транзитный счет 2909... "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".Как я понимаю, он предназначен, чтобы по окончанию депозита сумма сначала зачислилась на него, а уже с него - на счет 2625 в "Альфа-банке".Правильно ли я понимаю? И так ли будет выполнено зачисление? В дополнительном соглашении никакой счет 2909 не фигурирует, а сразу подразумевается зачисление на карточный 2625.Спасибо за ответ!

Добрый день, Искатель. Да, Вы все правильно понимаете. В договоре этот счет не указан, так как является транзитным для перевода средств из одного банка в другой. Фактически поступление для Вас будет проведено на счет, который указан в договоре. Добрый день, Искатель. Да, Вы все правильно понимаете. В договоре этот счет не указан, так как является транзитным для перевода средств из одного банка в другой. Фактически поступление для Вас будет проведено на счет, который указан в договоре. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 301 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:21 Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп Уважаемый представитель Укрсоцбанка! Ответьте и мне, у меня была ваша топливная карта, я захотел ее закрыть, пришел в отделение отдал карту и мне сообщили что все в порядке, карта закрыта. Затем через время мне приходит смс о начислении долга на кредитный лимит (за то что мне подключен кредитный лимит) я прихожу в отделение и мне говорят что счёт все ещё не закрыт и надо погасить этот долг затем написать заявление на закрытие счета и тогда все будет ок. Хорошо я все сделал и спустя месяц мне опять приходит сообщение о начислении долга за кредитный лимит и мне снова предлагают оплатить долг затем позвонить на горячую линию и мне отключат кредитный лимит и закроют карту. Я не могу понять в чем проблема закрыть сразу карту и счёт по первому требованию, зачем оставлять функционирующий счёт если карту вам вернули и попросили закрыть, или это такой способ сейчас у банка подзаработать, объясните пожалуйста? dilet Повідомлень: 25 З нами з: 01.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 16:10 dilet написав: Уважаемый представитель Укрсоцбанка! Ответьте и мне, у меня была ваша топливная карта, я захотел ее закрыть, пришел в отделение отдал карту и мне сообщили что все в порядке, карта закрыта. Затем через время мне приходит смс о начислении долга на кредитный лимит (за то что мне подключен кредитный лимит) я прихожу в отделение и мне говорят что счёт все ещё не закрыт и надо погасить этот долг затем написать заявление на закрытие счета и тогда все будет ок. Хорошо я все сделал и спустя месяц мне опять приходит сообщение о начислении долга за кредитный лимит и мне снова предлагают оплатить долг затем позвонить на горячую линию и мне отключат кредитный лимит и закроют карту. Я не могу понять в чем проблема закрыть сразу карту и счёт по первому требованию, зачем оставлять функционирующий счёт если карту вам вернули и попросили закрыть, или это такой способ сейчас у банка подзаработать, объясните пожалуйста? Уважаемый представитель Укрсоцбанка! Ответьте и мне, у меня была ваша топливная карта, я захотел ее закрыть, пришел в отделение отдал карту и мне сообщили что все в порядке, карта закрыта. Затем через время мне приходит смс о начислении долга на кредитный лимит (за то что мне подключен кредитный лимит) я прихожу в отделение и мне говорят что счёт все ещё не закрыт и надо погасить этот долг затем написать заявление на закрытие счета и тогда все будет ок. Хорошо я все сделал и спустя месяц мне опять приходит сообщение о начислении долга за кредитный лимит и мне снова предлагают оплатить долг затем позвонить на горячую линию и мне отключат кредитный лимит и закроют карту. Я не могу понять в чем проблема закрыть сразу карту и счёт по первому требованию, зачем оставлять функционирующий счёт если карту вам вернули и попросили закрыть, или это такой способ сейчас у банка подзаработать, объясните пожалуйста?

Добрый день, dilet. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Для решения Вашего вопроса - напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении. Добрый день, dilet. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Для решения Вашего вопроса - напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 301 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 954955956957 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 58467 7468722

Alfa_Bank Чет 26 лип, 2018 14:54