Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Чет 26 лип, 2018 15:21

Уважаемый представитель Укрсоцбанка! Ответьте и мне, у меня была ваша топливная карта, я захотел ее закрыть, пришел в отделение отдал карту и мне сообщили что все в порядке, карта закрыта. Затем через время мне приходит смс о начислении долга на кредитный лимит (за то что мне подключен кредитный лимит) я прихожу в отделение и мне говорят что счёт все ещё не закрыт и надо погасить этот долг затем написать заявление на закрытие счета и тогда все будет ок. Хорошо я все сделал и спустя месяц мне опять приходит сообщение о начислении долга за кредитный лимит и мне снова предлагают оплатить долг затем позвонить на горячую линию и мне отключат кредитный лимит и закроют карту. Я не могу понять в чем проблема закрыть сразу карту и счёт по первому требованию, зачем оставлять функционирующий счёт если карту вам вернули и попросили закрыть, или это такой способ сейчас у банка подзаработать, объясните пожалуйста?