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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:22

  Ukrsotsbank написав:
  vollena71 написав:
  Искатель написав:Ну, тогда и я еще один вопрос задам.

Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!
У меня остались открыты 2 текущих счета (в гривне и долларах), на которые ранее выплачивали % и возвращали тело депозитов.
Сейчас, когда у меня остался всего один депозит в долларах, и написано допсоглашение к договору на выплату % и тела по окончании на карту "Альфа-банка", и открыт для этого транзитный счет 2909 - насколько я понимаю, необходимости в этих текущих счетах больше нет.
Могу ли я пойти в отделение и просто закрыть их, чтобы не висели? За ненадобностью?
Просто "Да" или "Нет"?
Спрашиваю потому, что при последнем визите мне сказали "Пока у Вас есть еще депозит, закрывать их не надо", но аргументов, почему, я не услышал.
А оставлять неиспользуемые счета я не хочу.
Заранее благодарю за ответ!

поддерживаю вопрос

Добрый день, vollena71. Да, конечно, можете подойти и закрыть счет, тем более у Вас подписано дополнительное соглашение.


Я вообще-то первый задал вопрос :) Но, насколько я понял, это один ответ обоим.
Благодарю!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:58

  Faceless написав:
  zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет
карта была бесплатная
через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты
Так поступают только мошенники
Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк
не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться
никому не советую работать с этими мошенниками

Так поступают почти все банки, и никакого мошенничества тут нет

Вы совершенно не правы. Так поступают только некоторые говнобанки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:14

  Искатель написав:
Я вообще-то первый задал вопрос :) Но, насколько я понял, это один ответ обоим.
Благодарю!

Искатель, извините я сразу не заметила, что Вы задали вопрос первым) но как Вы правильно поняли - ответ один обоим)
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:59

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Vlad442 написав:Так поступают только некоторые говнобанки
только ГГГовносоцбанки )
никому не верю
sens
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