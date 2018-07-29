Укрсоцбанк Альфа-Групп

Искатель написав:

Ну, тогда и я еще один вопрос задам.Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"!У меня остались открыты 2 текущих счета (в гривне и долларах), на которые ранее выплачивали % и возвращали тело депозитов.Сейчас, когда у меня остался всего один депозит в долларах, и написано допсоглашение к договору на выплату % и тела по окончании на карту "Альфа-банка", и открыт для этого транзитный счет 2909 - насколько я понимаю, необходимости в этих текущих счетах больше нет.Могу ли я пойти в отделение и просто закрыть их, чтобы не висели? За ненадобностью?Просто "Да" или "Нет"?Спрашиваю потому, что при последнем визите мне сказали "Пока у Вас есть еще депозит, закрывать их не надо", но аргументов, почему, я не услышал.А оставлять неиспользуемые счета я не хочу.Заранее благодарю за ответ!