Укрсоцбанк Альфа-Групп

Искатель написав:Ну, тогда и я еще один вопрос задам.
Уважаемый представитель "Укрсоцбанка"! У меня остались открыты 2 текущих счета (в гривне и долларах), на которые ранее выплачивали % и возвращали тело депозитов. Сейчас, когда у меня остался всего один депозит в долларах, и написано допсоглашение к договору на выплату % и тела по окончании на карту "Альфа-банка", и открыт для этого транзитный счет 2909 - насколько я понимаю, необходимости в этих текущих счетах больше нет. Могу ли я пойти в отделение и просто закрыть их, чтобы не висели? За ненадобностью? Просто "Да" или "Нет"? Спрашиваю потому, что при последнем визите мне сказали "Пока у Вас есть еще депозит, закрывать их не надо", но аргументов, почему, я не услышал. А оставлять неиспользуемые счета я не хочу. Заранее благодарю за ответ!
поддерживаю вопрос
Добрый день, vollena71. Да, конечно, можете подойти и закрыть счет, тем более у Вас подписано дополнительное соглашение.
Я вообще-то первый задал вопрос Но, насколько я понял, это один ответ обоим. Благодарю!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
zoawlhxc написав:Год назад была открыта карта с целью пополнения и открытия депозита через интернет карта была бесплатная через год депозит закрылся и с меня наглым образом сняли 3$ за 3 месяца якобы обслуживания карты Так поступают только мошенники Укрсоцбанк вы мошенники, такие же как и мошенники из альфа банка https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/118010/ тут отзыв о мошенниках из альфа банк не удивительно что эти два мошеннических банка решили объединиться никому не советую работать с этими мошенниками
Так поступают почти все банки, и никакого мошенничества тут нет
Вы совершенно не правы. Так поступают только некоторые говнобанки.
Искатель написав: Я вообще-то первый задал вопрос Но, насколько я понял, это один ответ обоим. Благодарю!
Искатель, извините я сразу не заметила, что Вы задали вопрос первым) но как Вы правильно поняли - ответ один обоим)
Благодарю! В пятницу побывал последний(надеюсь) раз в отделении "Укрсоцбанка", закрыл два текущих счета (в гривне и долларах). В интернет-банке они до сих пор видны. А сколько времени уйдет на закрытие такого счета?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав: Я вообще-то первый задал вопрос Но, насколько я понял, это один ответ обоим. Благодарю!
Искатель, извините я сразу не заметила, что Вы задали вопрос первым) но как Вы правильно поняли - ответ один обоим)
Благодарю! В пятницу побывал последний(надеюсь) раз в отделении "Укрсоцбанка", закрыл два текущих счета (в гривне и долларах). В интернет-банке они до сих пор видны. А сколько времени уйдет на закрытие такого счета?
Искатель, текущий счет закрывается в течении 2-3 рабочих дней.