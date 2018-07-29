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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:08
AVZ написав:Кочевник
Так гроші не повинні начебто стирчати довго. Якщо не забрати відразу, їх через декілька секунд банкомат назад забере.
Чи я не правий?
Застрягли, там гумова нашльопка.
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Кочевник
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