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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 13:08
AVZ написав:Кочевник
Так гроші не повинні начебто стирчати довго. Якщо не забрати відразу, їх через декілька секунд банкомат назад забере.
Чи я не правий?
Застрягли, там гумова нашльопка.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:09
Кочевник написав: AVZ написав:Кочевник
Так гроші не повинні начебто стирчати довго. Якщо не забрати відразу, їх через декілька секунд банкомат назад забере.
Чи я не правий?
Застрягли, там гумова нашльопка.
Кочевник, вкажіть, будь лоска, де знаходиться банкомат, в якому за Вашими словами,є гумова нашльопка.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10
Ukrsotsbank, м. Київ вул. Бориспільська 9.
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Кочевник
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:29
Кочевник написав:Ukrsotsbank
, м. Київ вул. Бориспільська 9.
Кочевник, дякуємо.
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Ukrsotsbank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 306
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 31 раз.
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