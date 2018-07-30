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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:08

  AVZ написав:Кочевник
Так гроші не повинні начебто стирчати довго. Якщо не забрати відразу, їх через декілька секунд банкомат назад забере.
Чи я не правий?

Застрягли, там гумова нашльопка.
Кочевник
 
Повідомлень: 374
З нами з: 16.02.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:09

  Кочевник написав:
  AVZ написав:Кочевник
Так гроші не повинні начебто стирчати довго. Якщо не забрати відразу, їх через декілька секунд банкомат назад забере.
Чи я не правий?

Застрягли, там гумова нашльопка.

Кочевник, вкажіть, будь лоска, де знаходиться банкомат, в якому за Вашими словами,є гумова нашльопка.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 306
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10

Ukrsotsbank, м. Київ вул. Бориспільська 9.
Кочевник
 
Повідомлень: 374
З нами з: 16.02.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:29

  Кочевник написав:Ukrsotsbank, м. Київ вул. Бориспільська 9.

Кочевник, дякуємо.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 306
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:49

Я сегодня снимал с карты "Альфа-банка" в банкомате по адресу г.Полтава, ул. Соборности 43 (банкомат внутри).
Когда выехала карта, торчал только маленький ее кончик, а саму карту зажало так, что я еле смог ее вытянуть (приложив усилия). И карта была чем-то вымазана, похожим на клей - никогда такого не видел ранее.
Может, этот банкомат тоже стоит проверить? Мало ли... смутило меня то, как карту назад выдало...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 22.02.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 333 раз.
 
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  #<1 ... 956957958959
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Пон 30 лип, 2018 18:49
mephala

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