RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:08

  AVZ написав:Кочевник
Так гроші не повинні начебто стирчати довго. Якщо не забрати відразу, їх через декілька секунд банкомат назад забере.
Чи я не правий?

Застрягли, там гумова нашльопка.
Кочевник
 
Повідомлень: 374
З нами з: 16.02.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:09

  Кочевник написав:
  AVZ написав:Кочевник
Так гроші не повинні начебто стирчати довго. Якщо не забрати відразу, їх через декілька секунд банкомат назад забере.
Чи я не правий?

Застрягли, там гумова нашльопка.

Кочевник, вкажіть, будь лоска, де знаходиться банкомат, в якому за Вашими словами,є гумова нашльопка.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:10

Ukrsotsbank, м. Київ вул. Бориспільська 9.
Кочевник
 
Повідомлень: 374
З нами з: 16.02.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:29

  Кочевник написав:Ukrsotsbank, м. Київ вул. Бориспільська 9.

Кочевник, дякуємо.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:49

Я сегодня снимал с карты "Альфа-банка" в банкомате по адресу г.Полтава, ул. Соборности 43 (банкомат внутри).
Когда выехала карта, торчал только маленький ее кончик, а саму карту зажало так, что я еле смог ее вытянуть (приложив усилия). И карта была чем-то вымазана, похожим на клей - никогда такого не видел ранее.
Может, этот банкомат тоже стоит проверить? Мало ли... смутило меня то, как карту назад выдало...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 22.02.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:13

  Искатель написав:Я сегодня снимал с карты "Альфа-банка" в банкомате по адресу г.Полтава, ул. Соборности 43 (банкомат внутри).
Когда выехала карта, торчал только маленький ее кончик, а саму карту зажало так, что я еле смог ее вытянуть (приложив усилия). И карта была чем-то вымазана, похожим на клей - никогда такого не видел ранее.
Может, этот банкомат тоже стоит проверить? Мало ли... смутило меня то, как карту назад выдало...

Добрый день, Искатель. Спасибо за информацию. Обязательно проверим.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 956957958959
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, emeta, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5853, 5854, 5855
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58540 7478625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 00:15
bub-har

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.