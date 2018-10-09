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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 966967968969 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 156 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 122 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 608 Додано: П'ят 28 вер, 2018 08:38 ТЕА написав: Ukrsotsbank, сегодня посетил отделение на Сагайдачного в котором обслуживался последние 11 лет и узнал что по этому адресу отделения уже нет. Почему при ликвидации отделения банк не посчитал необходимым проинформировать об этом своих клиентов? Почему сотрудники теперь уже отделения Альфа-Банка не могут предоставить внятной информации куда обращаться клиентам Укрсоцбанка? Посоветовали езать на Хрещатик, но с оговоркой, что это отделение работает только до конца месяца, т.е. получается завтра последний рабочий день? Работает ли центральное отделение на Жилянской они не знают...



Например в аналогичной ситуации банк ВТБ сначала проинформировал клиентов СМС-рассылкой, а затем прислал на домашний адрес письмо с подробной информацией о том где я буду продолжать обслуживаться в дальнейшем. , сегодня посетил отделение на Сагайдачного в котором обслуживался последние 11 лет и узнал что по этому адресу отделения уже нет. Почему при ликвидации отделения банк не посчитал необходимым проинформировать об этом своих клиентов? Почему сотрудники теперь уже отделения Альфа-Банка не могут предоставить внятной информации куда обращаться клиентам Укрсоцбанка? Посоветовали езать на Хрещатик, но с оговоркой, что это отделение работает только до конца месяца, т.е. получается завтра последний рабочий день? Работает ли центральное отделение на Жилянской они не знают...Например в аналогичной ситуации банк ВТБ сначала проинформировал клиентов СМС-рассылкой, а затем прислал на домашний адрес письмо с подробной информацией о том где я буду продолжать обслуживаться в дальнейшем.

Добрый день, ТЕА. Отделение было не ликвидировано, а мигрировало в Альфа – Банк. О том, что отделения АТ «Укрсоцбанка» будут закрываться и переходить полностью на обслуживание в АТ «Альфа – Банк» клиентам сообщалось уже более года. Отделение, которое работает в центре как АТ «Укрсоцбанк», находится на Бессарабке: бул. Т. Шевченка, 2. Также, есть на Лукьяновке – Белорусская, 11. Добрый день, ТЕА. Отделение было не ликвидировано, а мигрировало в Альфа – Банк. О том, что отделения АТ «Укрсоцбанка» будут закрываться и переходить полностью на обслуживание в АТ «Альфа – Банк» клиентам сообщалось уже более года. Отделение, которое работает в центре как АТ «Укрсоцбанк», находится на Бессарабке: бул. Т. Шевченка, 2. Также, есть на Лукьяновке – Белорусская, 11. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 339 З нами з: 15.08.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:18 Cler написав: ТЕА написав: отделение на Сагайдачного отделение на Сагайдачного

судя по информации на сайте отделение должно работать, а по факту банк плюёт на своих клиентов и даже не корректирует информацию на сайте...



Подольское отделение

Киев, ул. Петра Сагайдачного, 22/1

+38 (044) 392-03-44, 392-03-48, 392-03-43, 392-03-50

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MoneyGram судя по информации на сайте отделение должно работать, а по факту банк плюёт на своих клиентов и даже не корректирует информацию на сайте...

Добрый день, Cler. Действительно, на сайте отделение не убрали. На данный момент все исправлено - отделения, которые на сайте работают как АТ "Укрсоцбанк". Добрый день, Cler. Действительно, на сайте отделение не убрали. На данный момент все исправлено - отделения, которые на сайте работают как АТ "Укрсоцбанк". Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 339 З нами з: 15.08.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 17:30 Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке... ТЕА Повідомлень: 159 З нами з: 19.07.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 жов, 2018 11:13 ТЕА написав: Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке... ,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке...

Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк.

Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка.

Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении. Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк.Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка.Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 339 З нами з: 15.08.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 жов, 2018 16:53 Ukrsotsbank написав: ТЕА написав: Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке... ,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке...

Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк.

Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка.

Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении. Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк.Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка.Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении.

Ukrsotsbank, Вы не считаете это нелогичным, что изменить счёт выплаты при отмене автопролонгации можно, а без наличия автопролонгации нельзя?...



Если по тем или иным причинам я не смогу папасть в банк до его ликвидации (горячая линия уверенно говорит о существовании банка только до конца этого года), то вы будете откырать на моё имя депозит у нотариуса? , Вы не считаете это нелогичным, что изменить счёт выплаты при отмене автопролонгации можно, а без наличия автопролонгации нельзя?...Если по тем или иным причинам я не смогу папасть в банк до его ликвидации (горячая линия уверенно говорит о существовании банка только до конца этого года), то вы будете откырать на моё имя депозит у нотариуса? ТЕА Повідомлень: 159 З нами з: 19.07.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 15:27 ТЕА написав: Ukrsotsbank написав: ТЕА написав: Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке... ,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке...

Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк.

Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка.

Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении. Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк.Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка.Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении.

Ukrsotsbank, Вы не считаете это нелогичным, что изменить счёт выплаты при отмене автопролонгации можно, а без наличия автопролонгации нельзя?...



Если по тем или иным причинам я не смогу папасть в банк до его ликвидации (горячая линия уверенно говорит о существовании банка только до конца этого года), то вы будете откырать на моё имя депозит у нотариуса? , Вы не считаете это нелогичным, что изменить счёт выплаты при отмене автопролонгации можно, а без наличия автопролонгации нельзя?...Если по тем или иным причинам я не смогу папасть в банк до его ликвидации (горячая линия уверенно говорит о существовании банка только до конца этого года), то вы будете откырать на моё имя депозит у нотариуса?

Добрый день, ТЕА. Как указывалось, в предыдущем сообщении, в перечне операций, которые может проводит оператор Контакт-Центра, счет для выплаты тела депозита выбирается только при отмене пролонгации. Все другие процедуры выполняет менеджер отделения. Также, как и предлагалось ранее, есть возможность рассмотрения индивидуальных вариантов в личном сообщении. Добрый день, ТЕА. Как указывалось, в предыдущем сообщении, в перечне операций, которые может проводит оператор Контакт-Центра, счет для выплаты тела депозита выбирается только при отмене пролонгации. Все другие процедуры выполняет менеджер отделения. Также, как и предлагалось ранее, есть возможность рассмотрения индивидуальных вариантов в личном сообщении. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 339 З нами з: 15.08.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 13:23 Ukrsotsbank, а что в Вашем понимании комфортая миграция, о которой Вы пишите в рекламе? С моей точки зрения, как клиента, стоит говорить не о комфорте, а о дискомфорте для клиента: с учётом проезда и времени ожидания в очереди я потратил более 5-и часов на то что в современном клиентоориентиронном банке можно было бы выполнить дистанционно + 16 грн. проезд по Киеву + 160 грн. проезд до Киева и обратно... ТЕА Повідомлень: 159 З нами з: 19.07.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 39 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 жов, 2018 16:28 ТЕА написав: Ukrsotsbank, а что в Вашем понимании комфортая миграция, о которой Вы пишите в рекламе? С моей точки зрения, как клиента, стоит говорить не о комфорте, а о дискомфорте для клиента: с учётом проезда и времени ожидания в очереди я потратил более 5-и часов на то что в современном клиентоориентиронном банке можно было бы выполнить дистанционно + 16 грн. проезд по Киеву + 160 грн. проезд до Киева и обратно... , а что в Вашем понимании комфортая миграция, о которой Вы пишите в рекламе? С моей точки зрения, как клиента, стоит говорить не о комфорте, а о дискомфорте для клиента: с учётом проезда и времени ожидания в очереди я потратил более 5-и часов на то что в современном клиентоориентиронном банке можно было бы выполнить дистанционно + 16 грн. проезд по Киеву + 160 грн. проезд до Киева и обратно...

Добрый день, ТЕА. Поэтому Вам и предлагалось решить вопрос в индивидуальном порядке без дополнительного обращения в отделение Добрый день, ТЕА. Поэтому Вам и предлагалось решить вопрос в индивидуальном порядке без дополнительного обращения в отделение Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 339 З нами з: 15.08.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 966967968969 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 62092 7808163

lubopytnaya Сер 10 жов, 2018 17:23