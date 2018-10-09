Укрсоцбанк Альфа-Групп

ТЕА написав:Ukrsotsbank, сегодня посетил отделение на Сагайдачного в котором обслуживался последние 11 лет и узнал что по этому адресу отделения уже нет. Почему при ликвидации отделения банк не посчитал необходимым проинформировать об этом своих клиентов? Почему сотрудники теперь уже отделения Альфа-Банка не могут предоставить внятной информации куда обращаться клиентам Укрсоцбанка? Посоветовали езать на Хрещатик, но с оговоркой, что это отделение работает только до конца месяца, т.е. получается завтра последний рабочий день? Работает ли центральное отделение на Жилянской они не знают...
Например в аналогичной ситуации банк ВТБ сначала проинформировал клиентов СМС-рассылкой, а затем прислал на домашний адрес письмо с подробной информацией о том где я буду продолжать обслуживаться в дальнейшем.
Добрый день, ТЕА. Отделение было не ликвидировано, а мигрировало в Альфа – Банк. О том, что отделения АТ «Укрсоцбанка» будут закрываться и переходить полностью на обслуживание в АТ «Альфа – Банк» клиентам сообщалось уже более года. Отделение, которое работает в центре как АТ «Укрсоцбанк», находится на Бессарабке: бул. Т. Шевченка, 2. Также, есть на Лукьяновке – Белорусская, 11.
судя по информации на сайте отделение должно работать, а по факту банк плюёт на своих клиентов и даже не корректирует информацию на сайте...
Подольское отделение Киев, ул. Петра Сагайдачного, 22/1 +38 (044) 392-03-44, 392-03-48, 392-03-43, 392-03-50 Режим работы 09:00-18:00, сб., вс. - выходные Режим работы кассы 09:00-17:00, сб., вс. - выходные Режим работы зала самообслуживания Круглосуточно
Услуги для частных клиентов Кредитные карты Western Union СОФТ Депозиты Дебетные платежные карты MoneyGram
Добрый день, Cler. Действительно, на сайте отделение не убрали. На данный момент все исправлено - отделения, которые на сайте работают как АТ "Укрсоцбанк".
Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке...
ТЕА написав:Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке...
Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк. Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка. Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении.
ТЕА написав:Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке...
Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк. Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка. Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении.
Ukrsotsbank, Вы не считаете это нелогичным, что изменить счёт выплаты при отмене автопролонгации можно, а без наличия автопролонгации нельзя?...
Если по тем или иным причинам я не смогу папасть в банк до его ликвидации (горячая линия уверенно говорит о существовании банка только до конца этого года), то вы будете откырать на моё имя депозит у нотариуса?
ТЕА написав:Ukrsotsbank,в связи стем, что банк прекращает обслуживание интернет-банкинга, есть необходимость по депозитам заканчивающимся в ноябре, феврале и марте изменить счёт выплаты депозита и процентов с текущего 2620 на карточный 2625. Несколько лет назад такие вопросы можно было решить через горячую линию, но сегодня после 10 минут ожидания и 20 минут общения с горячей линией мне в очередной раз предложили посетить отделение для написания соответствующего заявления... Во многих украинских банках такую элементарную процедуру клиент может выполнить сам в интернет-банкинге без посещения отделения, но не в Укрсоцбанке...
Добрый день, ТЕА. При отмене автопролонгации через Контакт-Центр, клиент мог выбрать выплату тела депозита на карточный или текущий счет. Выплату процентов можно было изменить только через отделение. Поэтому сотрудником Контакт-Центра было предложено подойти в Банк. Сейчас для удобства клиентов предлагается оформление доп. соглашения, чтобы выплата сразу проходила на счета Альфа-Банка. Если Вам критически неудобно обращаться в отделение - можем обсудить варианты в личном сообщении.
Ukrsotsbank, Вы не считаете это нелогичным, что изменить счёт выплаты при отмене автопролонгации можно, а без наличия автопролонгации нельзя?...
Если по тем или иным причинам я не смогу папасть в банк до его ликвидации (горячая линия уверенно говорит о существовании банка только до конца этого года), то вы будете откырать на моё имя депозит у нотариуса?
Добрый день, ТЕА. Как указывалось, в предыдущем сообщении, в перечне операций, которые может проводит оператор Контакт-Центра, счет для выплаты тела депозита выбирается только при отмене пролонгации. Все другие процедуры выполняет менеджер отделения. Также, как и предлагалось ранее, есть возможность рассмотрения индивидуальных вариантов в личном сообщении.
Ukrsotsbank, а что в Вашем понимании комфортая миграция, о которой Вы пишите в рекламе? С моей точки зрения, как клиента, стоит говорить не о комфорте, а о дискомфорте для клиента: с учётом проезда и времени ожидания в очереди я потратил более 5-и часов на то что в современном клиентоориентиронном банке можно было бы выполнить дистанционно + 16 грн. проезд по Киеву + 160 грн. проезд до Киева и обратно...
ТЕА написав:Ukrsotsbank, а что в Вашем понимании комфортая миграция, о которой Вы пишите в рекламе? С моей точки зрения, как клиента, стоит говорить не о комфорте, а о дискомфорте для клиента: с учётом проезда и времени ожидания в очереди я потратил более 5-и часов на то что в современном клиентоориентиронном банке можно было бы выполнить дистанционно + 16 грн. проезд по Киеву + 160 грн. проезд до Киева и обратно...
Добрый день, ТЕА. Поэтому Вам и предлагалось решить вопрос в индивидуальном порядке без дополнительного обращения в отделение