Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:09
Ukrsotsbank, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?
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RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 17 жов, 2018 11:38
Ukrsotsbank написав: Cler написав: Ukrsotsbank
, текущий счёт Вашего банка указа в кредиторском требовании по Дельта Банку. До какого срока текущие счета будут работать и клиенты будут иметь к ним доступ?
Добрый день, Cler. Миграция еще не завершена. Поэтому окончательных сроков, когда будут закрыты текущие счета, нет.
а можно назвать хотя бы ориентировочные сроки - 3, 6, 9 или 12 месяцев?..
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:47
Квесторе_поверніться написав: Ukrsotsbank
, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?
Доброго дня, Квесторе_поверніться. На сайті вказана актуальна інформація щодо відділень АТ "Укрсоцбанк":
https://www.ukrsotsbank.com/branch/params/
Ukrsotsbank
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:22
Ukrsotsbank написав: Квесторе_поверніться написав: Ukrsotsbank
, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?
Доброго дня, Квесторе_поверніться. На сайті вказана актуальна інформація щодо відділень АТ "Укрсоцбанк":
https://www.ukrsotsbank.com/branch/params/
Чайковського, 33
Франка, 43
Вивіски Альфа банк - не вір очам своїм?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25746
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:35
Cler написав: Ukrsotsbank написав: Cler написав: Ukrsotsbank
, текущий счёт Вашего банка указа в кредиторском требовании по Дельта Банку. До какого срока текущие счета будут работать и клиенты будут иметь к ним доступ?
Добрый день, Cler. Миграция еще не завершена. Поэтому окончательных сроков, когда будут закрыты текущие счета, нет.
а можно назвать хотя бы ориентировочные сроки - 3, 6, 9 или 12 месяцев?..
Cler, ориентировочных сроков - нет. Пока идет процесс миграции....
Ukrsotsbank
Представник банку
Повідомлень: 343
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:44
Квесторе_поверніться написав: Ukrsotsbank написав: Квесторе_поверніться написав: Ukrsotsbank
, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?
Доброго дня, Квесторе_поверніться. На сайті вказана актуальна інформація щодо відділень АТ "Укрсоцбанк":
https://www.ukrsotsbank.com/branch/params/
Чайковського, 33
Франка, 43
Вивіски Альфа банк - не вір очам своїм?
Квесторе_поверніться, відділення поки що працюють в форматі 2 в 1, але найближчим часом будуть працювати тільки як АТ «Альфа-Банк». Тому відповідно і вивіски Альфа-Банк
Ukrsotsbank
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Повідомлень: 343
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Додано: Суб 20 жов, 2018 17:47
Ukrsotsbank, банкомат в отделении на ул. Сагайдачного с прошивкой Укрсоцбанка очевидно на выходные остался без денег - не выдал ни одну из запрошеных сумм (1000, 500 и 100 грн.), второй банкомат с прошивкой под Альфу был неисправен...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler
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Подякували: 649 раз.
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