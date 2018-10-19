RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:09

Ukrsotsbank, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25746
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:38

  Ukrsotsbank написав:
  Cler написав:Ukrsotsbank, текущий счёт Вашего банка указа в кредиторском требовании по Дельта Банку. До какого срока текущие счета будут работать и клиенты будут иметь к ним доступ?

Добрый день, Cler. Миграция еще не завершена. Поэтому окончательных сроков, когда будут закрыты текущие счета, нет.

а можно назвать хотя бы ориентировочные сроки - 3, 6, 9 или 12 месяцев?..
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 15.07.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:47

  Квесторе_поверніться написав:Ukrsotsbank, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?

Доброго дня, Квесторе_поверніться. На сайті вказана актуальна інформація щодо відділень АТ "Укрсоцбанк": https://www.ukrsotsbank.com/branch/params/
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 343
З нами з: 15.08.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:22

  Ukrsotsbank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ukrsotsbank, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?

Доброго дня, Квесторе_поверніться. На сайті вказана актуальна інформація щодо відділень АТ "Укрсоцбанк": https://www.ukrsotsbank.com/branch/params/

Чайковського, 33
Франка, 43
Вивіски Альфа банк - не вір очам своїм?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25746
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:35

  Cler написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Cler написав:Ukrsotsbank, текущий счёт Вашего банка указа в кредиторском требовании по Дельта Банку. До какого срока текущие счета будут работать и клиенты будут иметь к ним доступ?

Добрый день, Cler. Миграция еще не завершена. Поэтому окончательных сроков, когда будут закрыты текущие счета, нет.

а можно назвать хотя бы ориентировочные сроки - 3, 6, 9 или 12 месяцев?..

Cler, ориентировочных сроков - нет. Пока идет процесс миграции....
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 343
З нами з: 15.08.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ukrsotsbank, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?

Доброго дня, Квесторе_поверніться. На сайті вказана актуальна інформація щодо відділень АТ "Укрсоцбанк": https://www.ukrsotsbank.com/branch/params/

Чайковського, 33
Франка, 43
Вивіски Альфа банк - не вір очам своїм?

Квесторе_поверніться, відділення поки що працюють в форматі 2 в 1, але найближчим часом будуть працювати тільки як АТ «Альфа-Банк». Тому відповідно і вивіски Альфа-Банк :?:
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 343
З нами з: 15.08.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:47

Ukrsotsbank, банкомат в отделении на ул. Сагайдачного с прошивкой Укрсоцбанка очевидно на выходные остался без денег - не выдал ни одну из запрошеных сумм (1000, 500 и 100 грн.), второй банкомат с прошивкой под Альфу был неисправен...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 15.07.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 967968969970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, Surz, tano і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6255, 6256, 6257
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62562 7850414
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 17:36
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.