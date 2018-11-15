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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:08

  ivan_naumeiko написав:Доброго дня.
Скільки є часу на переход з Укрсоцу в Альфу?
Що буде з тими хто не встиг (я зараз не в Украіні)?
Чи можна щось зробити без відвідування відділення (телефон, пошта), або без відвідування відділення у місті де був відкритий депозит?
Я е клієнтом і Укрсоцу і Альфи.
Дякую.

Доброго дня, ivan_naumeiko. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:41

Ukrsotsbank
Я не можу. Не маю можливості. Для мене приватні повідомлення заблоковані, не маю достатньоі кількості повідомлень на форумі. Можете написати у приват номер телефону, я вам зателефоную?
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:06

  ivan_naumeiko написав:Ukrsotsbank
Я не можу. Не маю можливості. Для мене приватні повідомлення заблоковані, не маю достатньоі кількості повідомлень на форумі. Можете написати у приват номер телефону, я вам зателефоную?

написать 8 коментариев на любые темы у вас займет не больше 15 минут и сможнте отправлять личные сообщения...

а позвонить можете на "тёплую" линию банка - телефон есть на сайте, но там вам дистанционно по большинству вопросов помочь не смогут...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:15

Cler
Добре, дякую за пораду, спробую.
Я розумію, життя в Украіні не повинно бути легким...
ivan_naumeiko
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