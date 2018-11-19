|
|
|
Укрсоцбанк Альфа-Групп
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:08
ivan_naumeiko написав:
Доброго дня.
Скільки є часу на переход з Укрсоцу в Альфу?
Що буде з тими хто не встиг (я зараз не в Украіні)?
Чи можна щось зробити без відвідування відділення (телефон, пошта), або без відвідування відділення у місті де був відкритий депозит?
Я е клієнтом і Укрсоцу і Альфи.
Дякую.
Доброго дня, ivan_naumeiko. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:41
Ukrsotsbank
Я не можу. Не маю можливості. Для мене приватні повідомлення заблоковані, не маю достатньоі кількості повідомлень на форумі. Можете написати у приват номер телефону, я вам зателефоную?
-
ivan_naumeiko
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:06
ivan_naumeiko написав:Ukrsotsbank
Я не можу. Не маю можливості. Для мене приватні повідомлення заблоковані, не маю достатньоі кількості повідомлень на форумі. Можете написати у приват номер телефону, я вам зателефоную?
написать 8 коментариев на любые темы у вас займет не больше 15 минут и сможнте отправлять личные сообщения...
а позвонить можете на "тёплую" линию банка - телефон есть на сайте, но там вам дистанционно по большинству вопросов помочь не смогут...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
-
Cler
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2581
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:15
Cler
Добре, дякую за пораду, спробую.
Я розумію, життя в Украіні не повинно бути легким...
-
ivan_naumeiko
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:49
ivan_naumeiko написав:Cler
Добре, дякую за пораду, спробую.
Я розумію, життя в Украіні не повинно бути легким...
выживать всегда тяжело...
-
ТЕА
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 19.07.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|63977
|7988313
|
|