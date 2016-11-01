Курс советского рубля 1988 года по отношению к гривне?

Навуходоносор написав:
По моим подсчетам близко получилось, 70-80.Прикидывал по потребительской корзине (ОТ, ГСМ, сыр, мясо, хлеб, овощи, общепит). Промтовары в целом сейчас значительно дешевле - продукты - примерно на том же уровне, если считать интегрально. ОТ дороже, личный - дешевле. Зарплаты сравнимы, но нужно отнять А) платное жилье Б) платное высшее образование В)платную медицину. Итого, если утверждать, что в СССР в целом людям жилось хуже, чем сейчас - это весьма спорное утверждение. Собственно, продолжительность жизни говорит о том же.
Зачем же врать-то?.. В совке было 68 лет, в Украине и России сейчас порядка 72 года. Ну и цены - колбаса по 2.20 была вполне доступна, конечно, но нормальных продуктов в госмагазинах не было, а рынок / кооператив - в разы дороже, и уже зарплаты несравнимы получаются...